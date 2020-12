Nya Jönssonligan ställd mot väggen

Av: Jan-Olov Andersson

Publicerad: 25 december 2020 kl. 18.15

Foto: C MORE David Sundin, Anders ”Ankan” Johansson, Henrik Dorsin och Hedda Stiernstedt är nya Jönssonligan

Jönssonligan återuppstår!

Tomas Alfredsons ”Se upp för Jönssonligan” har just haft premiär på C More.

Aftonbladet har ställt ligans nya medlemmar mot väggen. Hur minns de originalfilmerna? Skådespelarna som gjorde deras roller? Och vad har de på gång nu?

Foto: Björn Lindahl Henrik Dorsin spelar Charles-Ingvar ”Sickan” Jönsson

Henrik Dorsin, 43, spelar Charles-Ingvar ”Sickan” Jönsson

Vad är ditt förhållande till originalfilmerna?

– För de i min generation var de något man kunde se med sina föräldrar utan att man upplevde att de tog med en på bio bara för barnens skull. De hade också behållning av dem, det var härligt att se och skratta åt något tillsammans. Det var något mer än ”Emil och griseknoen”.

Vad är ditt förhållande till Gösta Ekman?

– Han är min stora idol, så det är stora skor att fylla. Några saker gör jag medvetet i samma stil som honom. När ”Sickan” säger ”det är tajmat och klart”, det finns ett speciellt schvung i att säga på samma sätt som Gösta. Annars tittade jag på både de danska och norska förlagorna också. Såg hur de gjorde. Vad det är för funktion han fyller i ligan.

Det var din idé att göra filmen. Hur gick det till?

– Produktionsbolaget FLX förvärvar rättigheter till gamla historier. ”Varför har ni inte Jönssonligan?” frågade jag på skämt på något möte. Men det går inte att skämta, då handlar de. Åh, jävlar, tänkte jag, när de hade köpt rättigheterna. Tomas Alfredsons namn kom upp, vi måste ju ha en regissör. Vi trodde aldrig det skulle bli aktuellt, men det klickade mellan honom och mig. Vi pratade mycket om Gösta Ekman, det var i vevan när han gick bort och Tomas hade ju känt honom. Vi bestämde att göra filmen som en hyllning till Gösta.

Vad har du på gång nu?

– Scalarevyn ligger ju som i en påse och väntar. Vi hoppas kunna ha premiär 11 mars, annars får det väl bli till hösten. Sedan kommer en andra våg av ”Premiärdatum oklart” på SVT i mellandagarna. Vi har en fantastisk line-up, med Lisa Nilsson, Sarah Dawn Finer, David Sundin, Babben Larsson, Lena Endre och Stina Ekblad.

Du har blåst nytt liv i både Åsa-Nisse (som manusförfattare) och Jönssonligan. Har du några mer sådana idéer?

– Jag har bara en önskan, vet inte vem som har rättigheterna – Lilla Fridolf. Med mig och min fru (Hanna Dorsin) som Selma.

Foto: Stina Stjernkvist Anders ”Ankan” Johansson spelar Vanheden

Anders ”Ankan” Johansson, 46, spelar Vanheden

Vad är ditt förhållande till originalfilmerna?

– Första filmen om Jönssonligan var den första jag såg på bio utan föräldrarna. Jag sögs in i filmens universum och tänkte: Hur är det möjligt att göra en film som bara är för mig? Den träffade mitt i hjärtat. Jag ville leva i deras värld.

Vad är ditt förhållande till Ulf Brunnberg?

– Jag såg en så rolig intervju med honom där han berättade att folk hade sagt: ”Du spelar över”. Men han skulle ju vara så. Han är skitrolig, bara i sättet hur han går. Jag kan inte göra det, det går inte för mig att försöka vara Ulf Brunnberg, det hade varit att skjuta sig själv i huvudet.

I filmen bor Vanheden hemma hos sina föräldrar, som driver tv- och radiobutik. Han verkar ha problem med att frigöra sig från dem..?

– De har butiksverksamhet i samma hus där de bor, det kan vara en kvävande miljö. En familj kan vara fantastisk, det kan också vara smet och gegg och svårt att lämna. Han vill gå ut och göra bus. Det var en fantastisk present att få jobba med Lennart Hjulström och Marie Göranzon. Först var jag fruktansvärt nervös. Sedan har jag aldrig skrattat så mycket som när jag jobbade med Marie, hon var så jävla rolig. Och när Vanheden ska lämna och pappa spänner ögonen i honom… Lennart Hjulström är så skicklag så jag blev ju rädd på riktigt.

Du är med i ”På spåret” igen. Är det samma upplägg att du tävlar med Marianne Ahrne och med din frisyr, som ett extra inslag?

– Exakt. Men jag tycker Marianne Ahrnes frisyr får för lite uppmärksamhet, även om den ligger mer still.

Vad har du på gång nu?

– Jag har skrivit en pjäs, ”Fruktlöst uppdrag”, en romantisk sci fi-fars, som jag ska börja repetera med Teater Jaguar i Göteborg. Sedan ska Måns (Nilsson) och jag ut på turné i maj, är det sagt, men det vet vi ju inte om det blir av.

Foto: Fredrik Sandberg Hedda Stiernstedt spelar Doris

Hedda Stiernstedt, 33, spelar Doris

Vad är ditt förhållande till originalfilmerna?

– Jag har nog innan det här aldrig aktivt satt mig ned för att titta på dem – men har ändå lyckats se allihopa flera gånger! Filmerna är något alla i hela Sverige har en relation till. De har varit svåra att undvika, de är en del av den svenska folksjälen.

Vad är ditt förhållande till Birgitta Andersson?

– Hon gjorde Doris så bra, jag försöker behålla kärnan i Doris samtidigt som jag gör henne på mitt sätt. Hon är ny, men har drag man känner igen. Jag tror inte det hade gått att göra Jönssonligan på samma sätt i dag, att den enda kvinnan i ligan hade suttit på kammaren och väntat.

– Jag fick träffa Birgitta innan inspelningen, det var väldigt kul.

I filmen lagar Doris en väldig speciell variant av Spaghetti bolognese. Hur ser ditt riktiga recept för det ut?

– Jag älskar att äta – men är jättedålig på att laga mat på riktigt.

Vad var roligaste scenerna att göra?

– Det är svårt att välja någon specifik scen. Jag tycker det bästa var när hela ligan är samlad, då blev det en fin energi och vi hade väldigt, väldigt roligt ihop.

Vad har du på gång nu?

– Det är ju dubbla premiärer på juldagen. Inte bara Jönssonligan-filmen, utan också ”Vår tid är nu – 1951” i SVT. Sedan har jag varit i Norge och jobbat med en tv-serie och ska tillbaka dit en vända efter nyår.

Hur känns det att ”Vår tid är nu” tar definitivt slut?

– Det känns fint under den här formen. Måns Herngren (regissör) har gjort ett jättebra jobb, serien har fått nytt blod, det känns som ett värdigt avslut, jag hoppas och tror folk kommer att uppskatta det. Därför känns det bra att lämna den stora serien och rollen nu.

Foto: Claudio Bresciani David Sundin spelar Harry

David Sundin, 44, spelar Harry

Vad är ditt förhållande till originalfilmerna?

– Jag var inte tillräckligt gammal för att se dem på bio. Det blev i stället en familjetradition att se dem på tv. Vi hade dem på vhs också. De var en stor och viktig del av vad jag konsumerade och tyckte var roligt i barndomen.

Vad är ditt förhållande till Björn Gustafson?

– Namnen och relationerna och känslan består, sedan är det så pass mycket som är nytt, så det kommer inte att bli exakta jämförelser, att han gjorde si eller så, som om vi hade varit närmare originalfilmerna. Min Harry varken spränger eller är ett fyllo, även om han gillar att ta sig en sup. Det är inget som ställer till det för honom i historien.

Harry är väldigt höjdrädd när Jönssonligan tar sig upp längs väggen för en av Hötorgsskyskraporna. Är du lika rädd på riktigt?

– Jo, men det är jag faktiskt, när det kommer till kritan. Men det var inte fullt så högt som det ser ut i filmen.

En kvinna jag såg Jönssonligan-filmen med, sa: ”Är det han från ”Bäst i test”? Vad snygg han är utan mustasch?”

– Det här är breaking news! Min största noja är att jag är så ful utan mustasch.

Här bryter Hedda Stiernstedt in i diskussionen:

– Den här nojan är verkligen rejäl för David. Så till den grad att mask- och kostymavdelningen var tvungen att göra en låtsasmustasch, en kopia på hans riktiga, så att han skulle kunna ha den för inspelningar och intervjuer kring ”Bäst i test”.

David Sundin igen:

– Det var också den lösmustaschen jag tog med mig i Melodifestivalen för att sedan kunna dra av den.

Du är väl rätt nöjd med att ”Bäst i test” blivit en sådan framgång att TV 4 känt sig tvingade att byta sändningsdag för ”Let's dance”?

– Nöjd, ja… det betyder ju att det har gått väldigt bra för oss, efter att tidigare ha blivit slagna (när det gäller tittarsiffror) av ”Let's dance”.

Vad har du på gång nu?

– Jag har fått mersmak av alla fosterbarn Doris och Harry har i Jönssonligan, så nu ska jag göra lite barnprogram för SVT Barn. Och så kommer ”Bäst i test” tillbaka 26 februari.



