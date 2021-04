Britter klagar på mängden prinsdödrapportering

BBC rensade bort finalen i ”Masterchef”

Publicerad: 10 april 2021 kl. 05.04

Uppdaterad: 10 april 2021 kl. 15.13

Foto: Yui Mok/AP/TT Blommor har lämnats utanför Buckingham Palace.

NÖJE

BBC rensade tablån när dödsbudet om prins Philip kom. Det har fått en hel del britter – som bland annat missade ”Masterchef”-finalen – att klaga, så pass att public service-bolaget i hast fått inrätta en särskild klagomålssajt.

BBC har lagt ut en undersida på sin sajt för personer som vill klaga på mängden tv-rapportering efter att prins Philip, drottning Elizabeths make, avlidit.

BBC skriver att public service-bolaget får klagomål, och uppmanar alla att fylla i ett formulär för att så småningom få ett officiellt svar.

Hittills har bolaget inte velat kommentera klagomålen mer än så, men kom med ett generellt uttalande under fredagen:

"Med den sorgliga nyheten att HKH prins Philip, hertigen av Edinburgh, har avlidit, finns det nu särskilda sändningar i alla BBC-kanaler för att uppmärksamma hans liv i extraordinär offentlig tjänst, och planerade program har avbrutits".

BBC rensade i princip tablån efter dödsbudet, och ut rök finalen i matlagningsprogrammet "Masterchef", liksom trädgårdsprogrammet "Älskade trädgård" ("Gardeners' world"). In kom i stället olika hyllningsprogram.

BBC Four slocknade helt, och hänvisade till huvudkanalen BBC One, som bitvis visade samma hyllningsprogram som samtidigt sändes på BBC Two, rapporterar Variety.

”Exakt samma program visas på båda kanalerna samtidigt. Det här är i sanning bisarrt”, skriver tv-producenten Maïa Dunphy på Twitter.

Även nyhetskanalen BBC News beredde plats åt hertigen av Edinburghs bortgång.

FAKTA Prins Philip Prins Philip föddes den 10 juni 1921 på grekiska Korfu. Han var son till prins Andreas av Grekland och Danmark och den tyska prinsessan Alice av Battenberg (senare ändrat till Mountbatten) och tillhörde det danska kungliga huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

På grund av social oro och revolutioner vacklade monarkins ställning i Grekland och Philip lämnade landet redan i tidig barndom. Han fick sin huvudsakliga utbildning vid en skotsk internatskola.

Föräldrarna separerade när Philip var nio år gammal och modern skrevs mot sin vilja in på mentalsjukhus i Schweiz. Fadern flyttade till Frankrike och hans fyra äldre systrar gifte alla in sig i den tyska adeln.

När Philip var 16 omkom hans syster Cecilia i en flygolycka med sin man prins Ludwig av Hessen och sonen Alexander. Cecilia var vid tillfället gravid och tragedin ska ha tagit hårt på prins Philip.

Några månader före andra världskrigets utbrott 1939 inledde han sin karriär som sjöofficer i brittiska flottan. Under kriget tjänstgjorde han på jagare och slagskepp i Indiska oceanen, Medelhavet och Stilla havet.

1947 blev han brittisk medborgare efter att ha träffat den fem år yngre kronprinsessan Elizabeth. Han avsade sig samtidigt också sin arvsrätt till den grekiska tronen och tog sin mors namn, Mountbatten. Den 20 november samma år gifte han sig med Elizabeth i Westminster Abbey i London, och erhöll samtidigt titeln hertigen av Edinburgh.

Följande år tjänstgjorde Philip återigen i flottan, men hans aktiva officerskarriär tog slut 1952 när svärfar kung George VI avled och Philips hustru blev drottning Elizabeth II.

Prinstiteln fick han 1957, och han skulle därefter formellt benämnas Hans kungliga höghet prins Philip, hertig av Edinburgh.

Elizabeth II och prins Philip fick fyra barn; kronprins Charles 1948, prinsessan Anne 1950, prins Andrew 1960 och prins Edward 1964.

Prins Philip blev 99 år gammal. LÄS MER

