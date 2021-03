Tina Turner tar farväl – efter svåra hälsoproblemen

Superstjärnan berättar i ny dokumentär

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 17 mars 2021 kl. 22.00

Foto: Håkon Mosvold Larsen Tina Turner tar farväl av fansen i en ny dokumentär.

Tina Turner vill tillbringa sista tiden av livet utanför rampljuset.

I en ny dokumentär tar hon farväl av fansen – och ser tillbaka på allt jobbigt hon gått igenom.

– Jag har haft ett liv kantat av misshandel, det finns inget annat sätt att berätta historien, säger hon.

Världsstjärnan Tina Turner, 81, har haft stora hälsoproblem, och har tidigare drabbats både av en stroke och cancer. Dessutom drabbades soul- och rocklegendaren av njursvikt som ledde till en transplantation så sent som 2017. 2018 förlorade hon sin son Craig, som tog sitt liv, 59 år gammal.

Innan njurtransplantationen var hon så sjuk att hon övervägde aktiv dödshjälp, som är lagligt i Schweiz där hon bor och har medborgarskap. Något hon har berättat om tidigare i sin bok.

I den nya dokumentären ”Tina” berättar Tina Turner om hur hon vill tillbringa det sista kapitlet i livet utanför rampljuset och att dokumentären är en avskedsgåva till hennes fans, skriver New York Post.

Lider av PTSD

Det avslöjas också att hon lider av en typ av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, från det våld och misshandel hon utsattes av sin första make och musikpartner Ike Turner, som dog 2007.

De gifte sig 1962, ett äktenskap där Tina Turner under många år misshandlades både psykiskt och fysiskt. Hon lämnade honom 1976 och skilsmässan blev klar 1978.

– Det var inte ett bra liv. Det goda balanserade inte ut det dåliga, säger hon i dokumentären och fortsätter:

– Jag har haft ett liv kantat av misshandel, det finns inget annat sätt att berätta historien. Det är verkligheten. Det är sanningen.

Foto: Bosse Johansson/Aftonbladet Tina Turner i Sverige 1987

Tuff uppväxt

Dokumentären avhandlar också Tina Turners tuffa uppväxt i en fattig familj i USA, där hennes pappa misshandlade hennes mamma. Båda hennes föräldrar övergav henne när hon var barn. Tina Turner återförenades med sin mamma när hon hade blivit en superstjärna, men beskriver i dokumentären om hur hennes mamma aldrig tyckte om henne.

– Mamma var inte snäll. När jag blev stjärna var hon självklart glad då jag köpte ett hus åt henne. Jag gjorde alla möjliga saker för henne, hon var min mamma. Jag försökte göra det bekvämt för henne för att hon inte hade en man, men hon tyckte fortfarande inte om mig. Hon ville inte ha mig, hon ville inte vara runt mig, även om hon ville ha min framgång.

Sålt fler än 100 miljoner album

Tina Turner har vunnit åtta Grammys och varit nominerad 25 gånger. Hon har sålt fler än 100 miljoner album i karriären, och haft hitlåtar som ”The best”, ”We don’t need another hero”, ”Private dancer” och ”What’s love got to do with it”, för att nämna några.

”Tina” släpps på HBO den 27 mars.

