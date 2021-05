Ledtrådar från maskerad person som känner Korpen: Regnbågskudde, namnskylt med AC/DC, handhållen fläkt

– (På engelska) Jag är här för att prata om Korpen, men varför jag? Kanske har jag nyckeln till vem Korpen verkligen är. Jag har ätit lunch med drottningen av England, jag har framträtt för påven, och jag har blockerat telefonlinjen för Sir Paul McCartney. Och jag vet att Pernilla i panelen har pratat om mig. Jag träffade Korpen för 20 år sen och vi har jobbat mycket tillsammans, vi har verkligen haft kul (a ball) genom åren. Han har också bra sinne för humor, han skrattar åt alla mina skämt. Det sägs att en korp är intelligent, well, den här korpen har mycket av det. Korpen har många mål i livet. Jag vet att han har följt i mina fotsteg, men han har ännu inte gjort det som jag har. Måns i panelen, sorry, men det har inte du heller. Kanske ett annat år (another year).