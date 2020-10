Poserar med hustrun efter kyssbilder med Lily James

Dominic West delade ut handskriven lapp till fotograferna: ”Vårt äktenskap är starkt”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 13 oktober 2020 kl. 16.47

Foto: GlosPics/ MEGA / TT NYHETSBYRÅN Dominic West och frun Catherine FitzGerald kysser varandra framför fotograferna utanför sitt hem på tisdagsförmiddagen.

Efter kyssbilderna med Lily James: På tisdagsförmiddagen poserade Dominic West med sin hustru.

En vän till henne har beskrivit henne som ”förkrossad” – men paret kysstes inför kamerorna och delade ut en handskriven lapp till fotograferna.

– Jag vill bara säga att vårt äktenskap är starkt och att vi fortfarande väldigt mycket är ett par, sa West vid tillfället.

Den handskrivna lappen, som brittiska The Sun publicerat bilder på, och som det äkta paret lämnade uppsatt på muren utanför sitt hem, innehöll samma budskap:

”Vårt äktenskap är starkt och att vi fortfarande väldigt mycket är ett par. Tack så mycket”, signerat med parets båda förnamn, Catherine och Dominic.

Dominic West, 50, och Catherine FitzGerald, 49, har varit gifta sedan 2010 och har fyra barn tillsammans. Men efter att Daily Mail publicerat bilder av West tillsammans med Lily James, 31, under vad som tycks ha varit en intim kärleksresa i Rom beskrevs Catherine som ”förkrossad”. På bilderna syns ”The affair”-skådespelaren och ”Mamma mia: Here we go again”-stjärnan omfamna varandra på en elsparkcykel och vänslas på en uteservering, där bilderna också tycks visa hur West kysser James på halsen.

– Hon trodde att de hade ett bra äktenskap och nu är det antagligen över säger, sa en av hustruns vänner som skyndat till Catherines sida för att trösta, till Daily Mail under måndagen.

Foto: Vianney Le Caer / TT NYHETSBYRÅN Dominic West.

Svarade inte i telefon

– Catherine har sett bilderna och hon är förkrossad. Jag kom hit för att prata med henne så fort jag hörde talas om dem. Catherine har försökt att prata med Dominic, men han svarar inte i telefon. Hon är fullständigt chockad för hon visste inte att något var på gång. De var väldigt mycket ett par, så det här kommer som en blixt från klar himmel.

Dominic West, känd från ”The affair” och Lily James, som gjorde huvudrollen i ”Mamma mia: Here we go again” spelar mot varandra i en ny tv-serie baserad på Nancy Mitfords roman ”Förföljd av kärlek”. West och James har samma manager, som också var med under resan i Rom. Men efter att bilderna på den romantiska utflykten publicerades av Daily Mail under måndagen lämnade Dominic West Italien och flög hem till sitt och hustruns gemensamma hem i grevskapet Wiltshire i sydvästra England.

Foto: Joel Ryan / TT NYHETSBYRÅN Lily James.

Hopskrynklad näsduk

Det var där de visade upp sig för fotograferna på tisdagsförmiddagen. Paret kom ut ur huset, Catherine hade en hopskrynklad näsduk i handen tillsammans med den handskrivna lappen som senare räcktes över till fotograferna. Dominic West kysste också sin fru på kinden, men hon behöll händerna i fickorna, uppger The Sun.

Dominic West svarade inte på några frågor om vad som hänt i Italien. Efter kyssen vände paret in i huset igen och kort därpå lämnade de hemmet i en bil.

Lily James har ännu inte kommenterat bilderna på sig och motspelaren.

