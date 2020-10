Efter skandalerna: ”Big brother” får ny säsong

Här är TV4:s krav på deltagarna: ”vi blir extra glada om du har kläder på dig”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 12 oktober 2020 kl. 14.47

Foto: TV4 Big brother 2020.

”Big brother” får en ny säsong efter alla skandaler.

Nu efterlyser TV4 personligheter som vill vara med i skandalsåpan – och storleken i sociala medier tycks ha betydelse.

”Det är viktigt för oss att kunna titta på vem du är på Instagram och hur många följare du har”, skriver kanalen.

Trots, eller kanske på grund av, den skandalkantade säsongen i våras återvänder ”Big brother” till TV4 efter årsskiftet.

Skandalsåpan möttes av skarp kritik under vintern och den tidiga våren när två deltagare kastades ut från inspelningen på grund av antisemitiska kommentarer. Programmet kritiserades för att uppmana till kroppshets när deltagarna tävlade om att gå ner i vikt under något som TV4 kallade ”hälsovecka” och TV4 fick också kritik när det framkom att kanalen hjälpt deltagaren Sami Jakobsson att täcka över en nazisttatuering bara dagar innan han klev in i huset.

Polisförhör under inspelningen

Under inspelningen kom också polis till ”Big brother”-huset mitt under inspelningen och förhörde Jakobsson, som senare vann tävlingen, bakom kulisserna misstänkt för att inblandning i en stöld av två militärfordon. Det misstänkta brottet begicks strax före ”Big brother” började sändas i TV4 play och Sami Jakobsson kunde identifieras tack vare DNA-spår på en cigarettfimp. Sami Jakobsson har sedan dess åtalats misstänkt för grovt olovligt brukande och rättegången väntas hållas senare i höst.

TV4 efterlyser nu nya deltagare till en ny säsong av skandalsåpan som ska ha premiär 15 februari nästa år.

– Det känns jättekul med en ny säsong av årets mest omtalade program. Vi kommer att förfina och utveckla det här otroligt spännande konceptet till nya nivåer. Nu behöver vi grymma deltagare för att fylla den nya säsongen med karaktärer och innehåll. Vi söker folk som är sociala genier, helt orädda för konflikter och som känner sig redo att ta plats i svenska folkets vardagsrum hela våren, säger Joel Bendrik, exekutiv producent för ”Big brother” i ett uttalande.

Foto: TV4 Big brother.

Många följare i sociala medier viktigt för TV4

Under årets säsong kritiserades TV4 kritiserades för att de tagit in deltagare i ”Big brother” baserat på personernas stora följarantal i sociala medier. Det tillbakavisades då av programmets exekutiva producent på TV4, Joel Bendrik.

– I dagens Sverige har många människor stora nätverk och tusentals följare i sociala medier. Antonia, Mergim, Alex och Jessica har tagits med som deltagare i ”Big brother” för att de är härliga och spännande personer, sa han då om att Youtube-profilerna Antonia ”Anty” Johnson och Jessica Pamlin, Tiktok-profilen Mergim Feka och Instagram-profilen Alex Manzizila fanns bland det årets deltagare.

Men för att söka till programmet måste hugade dokusåpa-aspiranter ange vad man kallar sig på sociala medier-plattformar som Instagram och TV4 understryker att det är av yttersta vikt:

”Ja, det är viktigt för oss att kunna titta på vem du är på Instagram och hur många följare du har”, skriver TV4 på sin sajt i en fråga-svar om ansökningarna.

De som vill vara med i ”Big brother” måste också uppge om de varit med i andra tv-program tidigare.

”Ja, det är väldigt viktigt för oss att veta exakt vad du vart med i tidigare då det kan påverka castingen”, skriver TV4.

”Ha kläder på dig”

För att kunna vara med i ”Big brother” måste man vara mellan 20 och 60 år gammal och samtliga deltagare ombeds också att spela in en video på sig själva. Men kanalen betackar sig för filmer inspelade i sängen.

”Det är superbra om du orkar spela in en video annars kommer vi be om att du sänder in en senare. Det är väldigt många som sänder in en video från sängen, vi blir extra glada om du har kläder på dig och är lite fixad när du spelar in videon. Den behöver inte vara lång men vi vill se din personlighet”, skriver kanalen.

”Big brother” sändes första gången 2000, då i Kanal 5. Den har också visats på TV11 och Kanal 9 innan TV4 plockade upp konceptet efter fyra års uppehåll och i våras sände ännu en säsong av skandalsåpan.

