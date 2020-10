Bröderna Flincks återförening börjar med storbråk

Richard och Thorsten Flinck har inte haft kontakt på 20 år

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 15 oktober 2020 kl. 06.50

Sigge Eklunds försök att medla fred mellan bröderna Flinck i podcasten ”Återföreningen” blir en prövning.

Det börjar med anklagelser, fylla och konflikter direkt.

– Vi har bara hållit på i en timme och bröderna har redan slängt på luren två gånger, säger Sigge Eklund i podcasten.

Tvillingbröderna Thorsten Flinck, 59, och Richard Flinck, 59, har inte haft kontakt med varandra på 20 år. Medieprofilen Sigge Eklund, 46, har tidigare varit nära bröderna och länge varit fascinerad av dem. Nu gör han ett försök att återförena dem i podcasten ”Återföreningen” på tio avsnitt.

– Under fem kaotiska veckor fyllda av bråk, fylla, besvikelser så är det öppet krig mellan bröderna, och all den aggression som har funnits där under ytan ända sedan de var små väller fram, och jag står mitt i och undrar vad jag har satt igång, säger Sigge Eklund i podcasten.

Foto: MATS STRAND Thorsten och Richard Flinck 1991.

”Jag dricker med måtta”

Richard Flinck befinner sig i en fiskeby i norra Frankrike och Thorsten Flinck på ett hotellrum i Västerås. Första inspelningsdagen över telefon börjar kaotiskt. Det blir bråk direkt.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Thorsten Flinck.

– Vad vill du tjafsa om? Det är som att du låter bli att vara otrevlig mot mig. Jag gillar inte det, inleder Richard Flinck samtalet med sin bror.

De slänger på luren för att sedan försöka på nytt och återuppta samtalet. De kan inte enas om någonting, inte ens deras uppfattningar om varandra. Irritationen pyr, de hoppar på och pikar varandra. Thorsten Flinck anklagar bland annat sin bror för att vara berusad i telefon.

– Jag sitter själv och dricker Kahlua här, men jag dricker med måtta, säger Thorsten Flinck.

Sedan slänger de på luren igen.

– Vi har bara hållit på i en timme och bröderna har redan slängt på luren två gånger. Det var lite naivt av mig att tro att det här skulle gå att genomföra, säger Sigge Eklund i det första avsnittet.

Podden ”Återföreningen” har premiär den 15 oktober.

