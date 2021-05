Bob Marley lever vidare – 40 år efter sin begravning

Han var stor redan när han levde.

Nu är han större än någonsin.

I dag är det 40 år sedan reggaelegendaren Bob Marley begravdes med sin Gibson Les Paul.

1971 bodde Bob Marley i ett hus i Nockeby i västra Stockholm tillsammans med bland andra Johnny Nash, John Bundrick och Janne Schaffer. Uppgiften var att skriva filmmusik till "Vill så gärna tro" med Johnny Nash och Christina Schollin i huvudrollerna. Filmen blev ett fiasko.

Senare samma år åkte Bob Marley hem till Jamaica och spelade in skivan som skulle bli början till ett internationellt genombrott. Lp:n "Catch a fire"släpptes 1973, med på plattan fanns bland andra ”I shot the sheriff” och ”Get up stand up".

Den tredje december 1976, ett par dagar innan en konsert mot våld inför det jamaicanska valet, rusade sju beväpnade unga män in i Bob Marleys hem på 56 Hope Road i Kingston och avlossade flera skott.

Foto: TOMAS SÖDERGREN Bob Marley på Gröna Lund.

Bob Marley sköts i bröstet och en arm, hans fru Rita sköts i huvudet, hans manager och en bandmedlem sköts i överkroppen. Alla överlevde som genom ett mirakel attentatet.

Bob Dylan återvände till Sverige flera gånger. På Gröna Lund har Bob Marley publikrekordet under en och samma kväll: 32 000 åskådare. Det sattes av reggaelegendaren 17 juni 1980.

En av dem på plats då var Anna-Lena Hennel och till Aftonbladet sa hon:

– Alla väller fram mot Gröna Lund liksom. Vi hade inte köpt något förköp, man bara går dit, och alla bara trycks in överallt, säger hon.

Tre år tidigare upptäcktes en sällsynt form av hudcancer under en av Bob Marleys tånaglar efter en fotbollsmatch där han skadade foten. Cancern spred sig.

Läkarna ville amputera hans tå, men Marley vägrade – det gick emot hans religion rastafari, där ingen del av ”templet”, kroppen, skulle tas bort. 1980 hade cancern spridit sig i hela hans kropp.

Under en löprunda i Central Park i New York kollapsade Bob Marley, sedan ställde han sig på scenen i Pittsburgh i det som skulle bli hans sista spelning någonsin, i september 1980. Resten av turnén ställdes in.

Foto: AP Bob Marleys begravning på Jamaica 1981.

I ett sista försök att få bukt med sjukdomen flög Bob Marley till Tyskland för en alternativ cancerbehandling som var dietbaserad; Isselbehandlingen. Efter åtta månader konstaterades att behandlingen misslyckats och Bob Marley gick ombord på ett plan hem till Jamaica. Under flygningen blev han plötsligt sämre och planet gick ner i Miami, där han fördes i ilfart till sjukhuset Cedars of Lebanon. Han dog på sjukhuset, bara 36 år gammal.

Bob Marley fick en etiopisk-ortodox begravning i sin hemby Nine Mile, med blott 300 invånare, på norra Jamaica. Hundratusentals fans världen över följde begravningen. I dag vilar han i ett mausoleum i byn.

I Kingston, drygt sex mil bort fågelvägen, förvandlades huset han köpte 1975 till museum. Där finns spåren efter kulorna från 1976 kvar.

Bob Marley valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 1994.

