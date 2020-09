”Melrose place”-stjärnan döms till åtta års fängelse

Amy Locanes straff skärps

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 17 september 2020 kl. 23.03

Amy Locane.

2010 körde Amy Locane ihjäl en kvinna rattfull.

Hon dömdes sedan till tre års fängelse 2013.

Nu har domen överklagats och straffet är skärpt till åtta års fängelse.

Skådespelaren Amy Locane, 48, spelade Sandy Harling i den amerikanska tv-serien ”Melrose place” som gick på 90-talet. 2010 körde hon ihjäl en kvinna rattfull och hon dömdes till tre års fängelse. Nu har straffet skärpts till åtta års års fängelse, skriver TMZ.

Det var för tio år sedan i Somerset, New Jersey, som Amy Locane kraftigt berusad körde in i en bil som höll på att svänga in på en garageuppfart. I passagerarsätet satt en 60-årig kvinna som dog.

Locane greps på plats för rattfylleri och alkoholnivån i blodet var tre gånger över den lagliga gränsen. 2013 dömdes hon till tre års fängelse men hon blev villkorligt frigiven efter två och ett halvt år.

När Amy Locane (till höger) fick sin dom första gången.

Marcia Zucker håller upp en bild på sin dotter Helene Seeman som dog när Amy Locane körde in i hennes bil.

Överklagat domen

Enligt TMZ har nu åklagare överklagat domen och menar att straffet är för milt. I liknande fall brukar strafftiden för den typ av grovt vållande till annans död ge en fängelsedom på omkring fem till tio år.

Efter totalt fyra överklaganden har nu åklagare övertygat domaren Angela Borkowski att skärpa straffet till åtta år. Delstatens New Jerseys lagar kräver att hon avtjänar minst sex av de åtta åren innan hon kan beviljas en omprövning.

Melrose Place. Amy Locane längst till höger.

