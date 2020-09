Avslöjar: Hälften av ”Idol”-deltagarna corona-smittade

Ännu en har insjuknat – TV4 lägger munkavle på Idolerna

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 28 september 2020 kl. 17.33

Ännu en ”Idol”-deltagare har smittas av corona, kan Aftonbladet avslöja.

TV4 och produktionsbolaget Fremantle försöker enligt källor att tysta deltagarna med hot om diskning om någon berättar om ”Idols” coronahantering.

– Man kan inte fortsätta vara med i tävlingen om man inte tar isoleringen och restriktionerna på allvar, säger TV4:s exekutiva producent Malin Knave.

Ytterligare en av deltagarna som är kvar i ”Idol” har smittats av corona efter helgens fredagsfinal, uppger väl insatta källor till Aftonbladet.

Det innebär att sex av de 13 deltagare som tog sig vidare från kvalveckan till fredagsfinalerna, eller nästan hälften, har smittats av sjukdomen. Dessutom har också minst ytterligare två av de 22 deltagarna som tävlade under ”Idols” direktsända kvalvecka insjuknat i covid-19, enligt Aftonbladets uppgiftslämnare.

– Om vi behöver kommunicera om specifika idolers hälsa, så gör vi det när vi har fått säkra testresultat och ihop i dialog med berörd person. Innan det kan vi inte uttala oss om enskilda personers hälsa i media, säger Malin Knave, exekutiv producent för ”Idol” på TV4.

Hon vill heller inte uttala sig om att två utröstade personer smittats av corona.

– Eftersom deltagarna inte är kvar i tävlingen så kan vi inte uttala oss om det, säger hon.

Källa: Idolerna har munkavle

Övriga deltagare har informerats om att ännu en av dem har blivit corona-smittad. Samtidigt har TV4 belagt de tävlande med munkavle genom att hota med diskvalificering om någon av dem berättar för media om vilka som fått sjukdomen eller hur produktionen hanterar coronasmittan.

– De har blivit hotade med att bli hemskickade om de avslöjar detaljer om rutinerna, säger en källa med god insyn.

Hotet om diskning framfördes under ett möte i lördags efter att Aftonbladet avslöjat hur deltagarna under fredagen övervakats av inhyrda vakter och inte tillåtits att lämna sina hotellrum förutom under övervakade och minutkorta besök med nära och kära.

Under mötet ifrågasatte några av ”Idol”-deltagarna varför även de som inte smittats av corona skulle tvingas vara inlåsta. TV4 och Fremantle ska, enligt Aftonbladets källor, ha försökt blidka den irriterade stämningen genom att muta deltagarna med tv-spel, smink, godis och mat.

– Playstation, Xbox, ni får vad ni vill, säg vad ni vill ha, uppges deltagaransvariga ha sagt till de 12 kvarvarande ”Idol”-deltagarna.

TV4: ”Kan inte tävla om man inte tar isoleringen på allvar”

”Idols” exekutiva producent Malin Knave vill inte kännas vid att deltagarna skulle ha belagts med munkavle.

– De uppgifterna är inget jag känner igen och är inte i linje med hur vi på TV4 kommunicerar med idolerna. Däremot så kan man inte fortsätta vara med i tävlingen om man inte tar isoleringen och restriktionerna på allvar. Vi befinner oss i ett allvarligt läge både i Idol redaktionen och i samhället med ökad covid-19, att stoppa smittspridningen och värna om allas hälsa sätter vi i första rummet, säger hon.

Caspar Camitz, 25, var den första av ”Idol”-deltagarna som testade positivt för corona efter att ha insjuknat på lördagskvällen efter kvalfinalen. Därefter har det också visat sig att Nadja Holm, 22, Affe Hagström, 21, och Herman Silow, 23, smittats. Även Indra Elg, 17, som röstades ut från ”Idol” i fredags har smittats av corona. Enligt Aftonbladets uppgifter har nu alltså minst ytterligare en deltagare drabbats av sjukdomen.

Publicerad: 28 september 2020 kl. 17.33

