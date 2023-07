Berghagens ord efter sjukhusvistelsen: Mår mycket bra

Berättar om händelsen

Lasse Berghagen lades in på sjukhus under helgen.

Nu berättar han om händelsen och hur han mår för Aftonbladet.

”Jag fick komma hem dagen efter”, skriver han i ett mejl.

Lasse Berghagen, 78, fördes till sjukhus med hjärtproblem under lördagen.

Nu berättar den folkkäre artisten om händelsen och hur han mår efteråt.

”Jag mår mycket bra”, skriver han i ett mejl till Aftonbladet.

”Ska bara njuta av sommaren”

Berghagen berättar att läkarna genomförde en ballongsprängning, och att han fick åka hem från sjukhuset dagen efter.

”Nu känns allt fint och jag ska bara njuta av sommaren”, skriver han.

Han nämner även att något som känns ”väldigt stimulerande” är att han skrivit signaturmelodierna till ”Allsång på Skansen” och ”Lotta på Liseberg”.

”Så nu får jag titta på tv, åtminstone öppningsdelen”, skriver han.

helskärm Lasse Berghagen gratulerades i ”Allsång på Skansen” till 50 år som artist 2019.

Skulle ha delat ut stipendium

Lasse Berghagen skulle ha delat ut stipendium på Visfestivalen i Västervik under onsdagen, något som ställdes in efter sjukhusbesöket. Han skulle även ha hyllats och fått sitt namn förevigat i visans walk of fame – Visvägen i Västervik.

Tidigare under veckan var Aftonbladet i kontakt med artistens dotter, Maria Berghagen.

– Pappa har hållit på i flera vändor med hjärtat och han gjorde en operation för några år sedan, sa hon då.

Har berättat om hjärtproblemen

Lasse Berghagen har tidigare berättat om sina hjärtproblem, och berättade för Aftonbladet att läkare gick in i armen och rensade kärlen efter att han varit på jobb i Finland och känt sig märkbart andfådd.

– Då konstaterades det att jag hade en klaff som inte fungerade ordentligt. Läkaren sa att jag förr eller senare måste genomgå en operation. Jag sa att de lika gärna kunde göra det på en gång, sa han då.