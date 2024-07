Gypsy Rose stöttas av Patricia Arquette: ”Har gått igenom mycket”

Skådisens uppmaning till allmänheten efter frigivningen

Uppdaterad 2024-01-11 | Publicerad 2024-01-08

Patricia Arquette är orolig över Gypsy Rose Blanchards snabbt växande kändisskap.

Skådespelaren skickar nu med en uppmaning till allmänheten.

– Jag hoppas att folk är snälla och försiktiga mot henne, så att hon kan njuta av sin frihet, säger hon till People.

Hon har spelat Gypsy Rose Blanchards mamma ”Dee Dee” i dramaserien ”The act”.

Nu ber skådespelaren Patricia Arquette, 55, allmänheten att behandla Gypsy Rose, 32, med försiktighet.

– Hon är vuxen nu och hon har gått igenom mycket. Och det är konstigt att först imitera livet och nu leva det på riktigt, säger hon till People.

Dömdes för mordet på sin mamma ”Dee Dee”

Gypsy Rose dömdes 2016 till fängelse för inblandning i mordet på sin mamma.

Gypsy Rose mugshot. Foto: Waukesha County Sheriff'S Depart

Under hela sin uppväxt hade mamman tvingat henne att sitta i rullstol, äta mediciner samt raka huvudet så hon skulle se cancersjuk ut. Dee Dee Blanchard misstänks ha lidit av Münchausen by proxy info close Münchausen by proxyEn psykisk sjukdom där förälder eller vårdnadshavare framkallar åkommor och vållar skada hos vårdtagaren. .

Deras liv har skildrats både i en dokumentärserie med namnet ”Mommy dead and dearest” samt i dramaserien ”The Act”.

Ryan Anderson och Gypsy Rose Blanchard. Foto: Alamy Stock Photo

Gypsy Rose är redan stor på Tiktok

Gypsy Rose frigivning den 28 december skapade rubriker världen över, och amerikansk media har följt varje fotsteg hon tagit sedan dess.

Hon har redan gjort tv-intervjuer och har i skrivande stund nästan 9 miljoner följare på Tiktok.

Patricia Arquette är orolig att det hela ska bli för mycket för Gypsy Rose.

– Att komma från en väldigt speciell, svår barndom in i denna eran av Instagram-galenskap, Tiktok... Jag vet inte. Jag hoppas att det inte blir för mycket för henne. Och jag hoppas att folk är snälla och försiktiga mot henne, så att hon kan njuta av sin frihet. Inget barn ska någonsin behöva gå igenom det där, säger Patricia Arquette.

Patricia Arquette.