Hooja och Miriam Bryant tolkar Abba i musikvideo

SVT:s musiksatsning för att hylla Abba

TT

Uppdaterad 2024-03-26 | Publicerad 2024-03-25

SVT samlar Sveriges artistelit i en ny musikvideo.

Tillsammans ska de tolka Abbas ”Thank you for the music”.

Musikvideon är en del av SVT:s musiksatsning under våren. I videon samlas flera av Sveriges största artister, från Hooja och Miriam Bryant, till Tommy Körberg och Siw Malmkvist i en hyllning till musiken.

expand-left helskärm Miriam Bryant och Benny Andersson medverkar i musikvideon. Pressbild.

Artisterna sjunger en strof var av låttexten, på olika platser i Sverige. Producenten Carl Falk står bakom musikproduktionen.

”Det var naturligtvis en stor ära att med upphovsmännens godkännande få göra en nyinspelning av ett verk som betyder så mycket, för så många. Jag var ödmjuk inför uppgiften och har lagt ned hundratals timmar på att göra den perfekt”, säger han i ett pressmeddelande.

expand-left helskärm Artistduon Hooja är två av de medverkande i SVT:s musikvideo där ett stort antal svenska artister tolkar Abbas "Thank you for the music". Pressbild.

SVT:s musiksatsning ”Hela Sveriges musiktelevision” sträcker sig från Melodifestivalen fram till finalen i Eurovision Song Contest i Malmö 11 maj. Satsningen innehåller dokumentärer, konserter och ett Abba-jubileum. Där hyllas gruppen med en direktsänd gala på Cirkus, 50 år efter deras Eurovisionvinst med ”Waterloo” 1974.

Musikvideon till ”Thank you for the music” sänds den 25 mars klockan 20.55 i SVT2 och 21.50 i SVT1. Den finns även att se på SVT Play.

Hela klippet kan du se här