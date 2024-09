Zac Efrons känslosamma hyllning till Matthew Perry – fick en stjärna i Hollywood

”Tänker på dig mycket i dag”

Publicerad 2023-12-12

Zac Efron hyllades med en egen stjärna på Hollywood walk of fame.

Då passade stjärnan på att hylla Matthew Perry.

– Tänker på dig mycket i dag, sa han under sitt tal.

Zac Efron, 36, reflekterade över sin relation med bortgångne ”Vänner”-stjärnan Matthew Perry, som han spelade mot i filmen ”17 again” 2009 under sitt känslosamma tal.

– Jag vill verkligen också nämna någon som inte är här i dag, och det är Matthew Perry, som var så snäll och generös mot mig när vi arbetade med ”17 again” tillsammans, sa filmstjärnan.

Zac Efron blev känslosam under sitt tal.

”Tack så mycket Matthew”

Han beskrev också samarbetet med Matthew Perry som väldigt roligt.

– Det motiverade mig på så många sätt. Det drev mig verkligen in i nästa kapitel av min karriär och för det, tack så mycket Matthew. Tänker på dig mycket i dag.

Matthew Perry dog i oktober, 54 år gammal.

Matthew Perry.

Miles Teller och Jeremy Allen White på plats

Zac Efron slog igenom i Disneys ”High school musical”-filmer under 2000-talet och hyllades med en stjärna på Hollywood Walk of fame i Los Angeles under måndagen för sin skådespelarkarriär. Han blev den 2 767 personen i nöjesbranschen att få sitt namn på en stjärna på den populära gatan.

Utöver familjen fanns skådespelarkollegor och vänner till Zac Efron på plats för att hylla honom, bland andra Miles Teller och Jeremy Allen White.