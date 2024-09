Kiss gör som Abba – blir avatarer

Publicerad 2023-12-03

Rockbandet Kiss förvandlar sig som första amerikanska band till avatarer.

”Teknologin kommer få Paul att hoppa högre än han någonsin gjort”, säger bandmedlemmen Gene Simmons i ett pressmeddelande.

Artistveteranerna tar det digitala klivet i samarbete med det svenska företaget Pophouse Entertainment Group, som också ligger bakom Abbas avatarturné ”Abba the voyage”.

”Vi kan bli unga för alltid och för alltid ikoniska genom att ta oss till platser vi aldrig har kunnat drömma om tidigare”, säger bandmedlemmen Gene Simmons i ett pressmeddelande.

Kiss blir avatarer. Pressbild.

Ska markera en ny, digital start

Fansen får en förhandstitt under turnén ”The end of the road”, där den sista låten på bandets turné, ”God gave rock and roll to you”, framförs av avatarerna.

Det ska symbolisera bandets kliv tillbaka som fysisk grupp – och markera en ny, digital start.

För tekniken står Industrial Light & Magic, som bland annat har arbetat med filmer som ”Star Wars” och ”The Mandalorian”.

Kiss har släppt 44 album och sålt över 100 miljoner skivor världen över.