Caitlyn Jenners mamma har dött: ”Förkrossad”

Blev 96 år

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

I ett Instagram-inlägg berättar Caitlyn Jenner att hennes mamma Esther har gått bort.

Hon skulle ha fyllt 97 år om några veckor.

”Jag kommer sakna henne oerhört mycket”.

Caitlyn Jenner skriver i inlägget att hon är ”förkrossad” över att ge beskedet att hennes mamma, Esther Jenner, gått bort. Hon somnade in stillsamt under torsdagsförmiddagen.

”Att förlora en mamma är unikt eftersom hon är den enda personen som har älskat mig hela mitt liv. Jag kommer sakna henne oerhört mycket”, skriver hon och fortsätter:

”Hon var några veckor från att fylla 97 och levde sitt liv fullt ut. Älskar dig mamma”.

Caitlyn Jenner är bland annat känd för sin medverkan i realityserien ”Keeping up with the Kardashians”. Hon medverkade även tillsammans med sin mamma i serien ”I am Cait”, som sändes mellan 2015 och 2016.

Farmor till Kendall och Kylie Jenner

Esther Jenner var även farmor till Kendall Jenner och Kylie Jenner.

Till The Sun sa Esther tidigare att hon tyckte att ”Keeping up with the Kardashians” var ”det mest meningslösa” hon någonsin sett, efter att Caitlyn berättat att hon genom medierna fick reda på att hon uteslutits från serien.

– Men mina barnbarn Kendall och Kylie var med och skapade det, och jag älskar dem väldigt mycket, sa hon till sajten.

helskärm Caitlyn Jenner