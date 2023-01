Tv-kanalerna om hårda kritiken: Upprörande

Gratisjobb, 16 timmars arbetsdagar och mobbning – så kan vardagen se ut för praktikanter på produktionsbolagen.

Nu svarar tv-branschen på den hårda kritiken.

– Om eventuella missförhållanden kommer till vår kännedom tar vi omedelbart dessa på största allvar och vidtar nödvändiga åtgärder, säger Susanne Nylén på Viaplay Group Sverige.

I en rad artiklar har Aftonbladet granskat arbetsvillkoren för praktikanter inom tv-branschen och på produktionsbolagen.

Flera personer vittnar om ohållbara arbetsförhållanden med 16-timmars arbetsdagar, toxiskt klimat och tystnadskultur innanför tv-branschens väggar – något som fått facket att slå larm.

Aftonbladet har varit i kontakt med fyra stora tv-kanaler som nu svarar på kritiken mot bolagen.

helskärm Hanna Dowling, tf HR- och kommunikationsdirektör SVT

Hanna Dowling, tf HR- och kommunikationsdirektör SVT:

Vad är din reaktion på granskningen?

– Det är upprörande att läsa vittnesmålen om människor som går in med förhoppningar och ambitioner men som får dåliga upplevelser. Vår bransch behöver de bästa talangerna och då ska vi vara bra på att ta hand om och utbilda människor.

Vilka krav ställer ni gällande arbetsvillkor när ni samarbetar med olika produktionsbolag?

– Vi förväntar oss sunda och bra arbetsförhållanden i våra produktioner. Det gäller både det som produceras av externa parter och internt inom SVT. Vi förutsätter att våra samarbetsparter, förutom att följa de lagar och regler som gäller, även säkerställer schyssta villkor och en bra upplevelse för den anlitade produktionspersonalen.

– Det är dock ofrånkomligen så att produktionsbolaget är den som bär arbetsmiljöansvaret.

”Har ett stort ansvar”

Flera personer vittnar om missförhållanden. Hur ser ni på det och hur säkerställer ni att produktionsbolagen ni samarbetar med har schyssta villkor?

– Vi har ett stort ansvar att skapa ramar kring både tid och pengar så att det ges utrymme att agera schysst avseende villkoren. Och det är också en del av avtalen som vi förväntar oss att våra samarbetspartners lever upp till.

Är det exempelvis ett krav från er sida att alla anställda har kollektivavtal?

– Nej, det är ett orimligt krav eftersom vi arbetar med både stora och små bolag.

Flera inom tv-branschen höjer nu sina röster i ett öppet brev. Vad tänker du kring detta?

– SVT kommer fortsätta ställa krav på bra arbetsförhållanden. Vi är lyhörda för den här sortens signaler – när vi nås av missförhållanden i våra produktioner så tar vi det på största allvar. Tv-branschen måste ha bra arbetsförhållanden för att både behålla och locka de bästa förmågorna.

helskärm Fredrik Arefalk, kanal- och innehållsdirektör på TV4

Fredrik Arefalk, kanal- och innehållsdirektör på TV4:

Vad är din reaktion på granskningen?

– Alla ska behandlas respektfullt på de produktioner som vi beställer. Det här är också frågor som vi har en ständig dialog med produktionsbolagen om.

Flera personer vittnar om missförhållanden. Hur ser ni på det och hur säkerställer ni att produktionsbolagen ni samarbetar med har schyssta villkor?

– Vi vill vara en konstruktiv part och driva på utvecklingen med att förbättra branschen. Tillsammans med bolagen har TV4 också tagit fram tydliga rutiner för hur vi löpande följer upp produktionerna, inför, under och efter att produktionerna är avslutade. Det finns även reglerat i våra avtal och policys. Dessa behöver självklart följas och det kommer vi följa upp.

”Upp till var och en”

Är det exempelvis ett krav från er sida att alla anställda har kollektivavtal?

– Vi har tydliga krav på att det ska vara skäliga villkor. TV4 har kollektivavtal och det är upp till vart och ett företag själva att ta beslut om det.

Flera inom tv-branschen höjer nu sina röster i ett öppet brev. Vad tänker du kring detta?

– Som beställare har vi givetvis ett ansvar för alla våra program och vi arbetar löpande med detta. En del i det är att vi bland annat försöker ge bolagen goda förutsättningar genom långa beställningar, rimliga avtal och tydliga krav.

– För oss handlar det om att vara en bra part i förändringsarbetet som sker på bolagen och driva på utvecklingen. TV4 investerar också mer än någonsin i de produktioner som vi beställer. Ett av skälen till det är att stödja bolagens arbete kopplat till arbetsmiljö. Sen är ju denna fråga kopplad till mycket mer än bara pengar. Det handlar minst lika mycket om kunskap, ledarskap och kultur.

helskärm Susanne Nylén, presschef på Viaplay Group Sverige.

Susanne Nylén, presschef på Viaplay Group Sverige:

Vad är din reaktion på granskningen?

– Vi är medvetna om diskussionen som nu pågår i media och den är viktig. Vi har redan ett pågående internt arbete för att ständigt förbättra oss. I huvudsak handlar det om produktionsbolagens villkor men även vi arbetar kontinuerligt med dessa frågor. De flesta bolag har tydliga riktlinjer och policys men vi har utöver det gjort ett tillägg i vår företagspolicy för att göra riktlinjerna mindre komplicerade och mer lättillgängliga så att de når alla i produktionen.

Flera personer vittnar om missförhållanden. Hur ser ni på det och hur säkerställer ni att produktionsbolagen ni samarbetar med har schyssta villkor?

– Som beställare av program har vi ett ansvar för våra produktioner och har därför en rad olika processer för att tydliggöra vikten av sunda arbetsförhållanden och hur man kan framföra eventuella brister. Vi har till exempel en visselblåsarfunktion för att eventuella missförhållanden kring arbetsmiljön ska kunna komma upp till ytan. Vi har även en tydlig ”code of conduct” med riktlinjer och regler kring arbetsförhållanden och uppförandekod under en inspelning. Denna måste alla produktionsbolag skriva under på, före inspelningsstart.

”Tar det på största allvar”

Flera inom tv-branschen höjer nu sina röster i ett öppet brev. Vad tänker du kring detta?

– Förra året införde vi medarbetarundersökningar under pågående produktioner för att tidigt kunna upptäcka eventuella problem så att de snabbt kan åtgärdas. Målsättningen är att denna ska rullas ut på samtliga av våra produktioner. Vår erfarenhet är att både medarbetarundersökningen under inspelning och visselblåsarfunktionen används och leder till bra dialog med produktionsbolagen.

– Om eventuella missförhållanden kommer till vår kännedom tar vi omedelbart dessa på största allvar och vidtar nödvändiga åtgärder. Vi har dessutom skyddsombud på våra produktioner, vi gör både stickprov och inspelningsbesök.

helskärm Axel Eriksson, innehållsdirektör på Warner Bros. Discovery Sverige

Axel Eriksson, innehållsdirektör på Warner Bros. Discovery Sverige:

Vad är din reaktion på granskningen?

– Vi har självklart tagit del av artiklarna och stöttar alla former av granskande journalistik. Jag kan dock bara kommentera det som rör oss och våra produktioner. Vår bild är att de produktionsbolag vi jobbar med arbetar hårt för att vara ansvarstagande och bra arbetsgivare åt sina medarbetare.

Flera personer vittnar om missförhållanden. Hur ser ni på det och hur säkerställer ni att produktionsbolagen ni samarbetar med har schyssta villkor?

– Vi har stort förtroende för de produktionsbolag vi anlitar och vi utgår från att de är ansvarsfulla arbetsgivare och följer de lagar och bestämmelser som reglerar arbetsmiljö. Vi har tydliga krav på att man följer svensk lag i alla våra avtal. Vi för dessutom en kontinuerlig dialog med alla bolag vi jobbar med för att säkerställa att detta efterföljs.

– Det är Warner Bros. Discoverys främsta prioritet att skapa en säker, inkluderande och trygg arbetsplats för samtliga involverade och vi välkomnar därför givetvis en högre transparens och öppen diskussion om arbetsförhållanden i vår bransch.