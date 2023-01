Så farliga är parasitsvamparna från ”The last of us”

Cordyceps-svamparnas fara uppges vara verklig

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

”The last of us”-zombieapokalypsen kan vara nära, enligt seriens skapare.

Parasitsvampen Cordyceps finns på riktigt.

– Skulle kunna ta sig in i våra hjärnor och ta kontroll, säger Craig Mazin.

I premiäravsnittet av ”The last of us” tar sig parasitsvampen Cordyceps in i människors hjärnor och orsakar en zombieapokalyps.

I serien varnar en epidemiolog redan år 1963 om dessa parasitsvampar som kan komma att hota mänskligheten. Epidemiologen förklarar att vissa svampar kan infektera myror och att människor kan vara nästa utsatta art.

Vilket i serien visar sig stämma.

helskärm Ellie (Bella Ramsey) och Joel (Pedro Pascal) i ”The last of us”.

helskärm Joel (Pedro Pascal) och Tess (Anna Torv) i ”The last of us”.

Cordyceps-svampen finns på riktigt

Skaparen av serien, Craig Mazin, påstår att epidemiologens uttalande baseras på fakta.

– Det är verkligt. Allt han säger att svamparna gör, gör de i verkligheten mot myror, säger han till sajten The hollywood reporter och fortsätter:

– Det finns anmärkningsvärda dokumentärer som är ganska skrämmande.

Enligt Craig Mazin finns svamparna på riktigt, men är i dagsläget bara ett hot mot mindre djur som myror.

– Klimatförändringarna kanske kommer påverka svamparna. Candia, ergon, Cordyceps och Aspergillos, vilken som helst av svamparna skulle då kunna ta sig in i våra hjärnor och ta kontroll, säger han.

helskärm Tess (Anna Torv) och Joel (Pedro Pascal) hittar en person som inte ser ut att må så bra i ”The last of us”.

Inte ett hot mot människor

Men han tvivlar på om Cordyceps-svampen verkligen kan påverka människor på samma sätt som de påverkar myror.

– Å andra sidan, LSD och psilocybin kommer från svamp, säger Craig Mazin till tidningen.

Det skaparen ville visa med scenen är att svampars fara för människor finns och alltid funnits.

helskärm Ellie (Bella Ramsey) och Tess (Anna Torv) i ”The last of us”.

Det här är ”The last of us”

”The last of us” är baserad på det populära och hyllade spelet med samma namn som lanserades 2013.

Pedro Pascal, känd från ”The Mandalorian”, ”Narcos” och ”Game of thrones”, spelar huvudrollen som Joel och hans 14-åriga följeslagare Ellie spelas av Bella Ramsey, som fick sitt stora genombrott i ”Game of thrones”.

Under seriens gång får vi följa karaktärerna genom ett postapokalyktiskt USA. Precis som i tv-spelet kommer de stöta på olika typer av faror och hoppet är att Ellie kan rädda mänskligheten från det virus som brutit ut bland befolkningen och förvandlat dem till zombie-liknande mutanter.