Kalle Moraeus om dödstragedin i Uppsala: ”Kollektivt trauma”

Spelade på begravning

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Kalle Moraeus och gänget förberedde sig för ännu en kväll med hyllningskonserten ”Thank you for the music”.

Men förväntan förbyttes till chock när en man i foajén föll från sjunde våningen och landade på en annan man.

Båda dog av skadorna.

– Det var ett väldigt trauma, säger Kalle Moraeus.

Den 2 november förra året larmades polisen till Uppsala Konsert & Kongress med anledning av en ”allvarlig händelse”.

På plats stod det klart att en man i 80-årsåldern fallit från hög höjd i foajén och landat på en annan man i 60-årsåldern. Båda dog av sina skador.

Samtidigt i kulisserna förberedde sig Kalle Moraeus, 59, och kollegorna för showen ”Thank you for the music”, en hyllningskonsert till Björn Andersson och Björn Ulvaeus.

”Chockerande upplevelse”

Nu berättar Moraeus för första gången om den tragiska kvällen.

– Jag gick in på mitt rum och stod och pratade i telefon med någon där, och så helt plötsligt började det komma blåljus. Då gick jag ut och så stod hela ensemblen där. Då hade det precis hänt, säger han.

Det befann sig omkring 1 000 personer i lokalen, som omedelbart utrymdes.

– Det var ett väldigt trauma. Vi fick ett kollektivt trauma där, det var en chockerande upplevelse, säger Moraeus.

helskärm Kalle Moraeus.

Men det tajta turnéschemat gjorde att de redan samma kväll begav sig vidare mot nästa turnéstopp i Linköping. Moraeus beskriver stämningen i gruppen som ”terapeutisk”.

– Vi tog hand om varandra och pratade om det, som man gör. Man har inget annat val. Det är en händelse att bearbeta, kan man säga, säger han.

Dagen därpå klev de upp på scen igen.

– Då fick man samla ihop sig. Vi hade ett jobb att göra, det gick ju bra. Men det är klart att vi levde med de här känslorna ganska länge.

Spelade på begravningen

I efterdyningarna av tragedin fick Moraeus kontakt med anhöriga till den omkomne mannen i 60-årsåldern. Han spelade sedan på begravningen.

– Det var ett ganska skönt avslut för min del ändå, att man fick vara lite delaktig till det avskedet och spela sin musik. Man kände sig verkligen delaktig i hela händelsen.

Till hösten ska ”Thank you for the music”-gänget, som utöver Moraeus består av Gunilla Backman, Johan Broding, ett sjumannaband under ledning av Johan Granström samt Jenny Redenkvist och Karin Funk, ut på vägarna igen.

Turnén inleds den 4 oktober i just Uppsala.

– Det är väl klart att det minnet kommer man komma ihåg i resten av sitt liv varje gång man åker dit. Och man åker ju dit en eller två gånger varje år och spelar, säger Moraeus.