Pojkbandsshowen ”A show larger than life” flyttar till Göteborg

TT

Publicerad 2023-11-27

"A show larger than life" flyttas till Rondo på Liseberg i Göteborg. Pressbild.

Boybandnostalgin och 90-talsfebern tar inte slut.

Hösten 2024 flyttar föreställningen ”A show larger than life” från Hamburger Börs i Stockholm till Rondo i Göteborg.

Den 12 september är det nypremiär för showen där artister som David Lindgren, Boris René, Erik Segerstedt och Mattias Andréasson medverkar. De sjunger låtar av bland andra ikoniska pojkband som Backstreet Boys, New Kids on the Block och One Direction.

”A show larger than life” har spelats i Stockholm under hösten. För regin står veteranen Roine Söderlundh.