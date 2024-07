Abba tackar nej till återförening – igen: ”Vill inte”

Kommer inte på ”En fest för Abba”

Erika Josefsson/TT , Sara Ullberg/TT

Publicerad 2024-04-04

På dagen 50 år efter segern med ”Waterloo” firas Abba på lördag storslaget – men utan medlemmarna själva.

Sedan uppbrottet 1982 har de synts tillsammans ytterst sparsmakat och tackat nej till nästan allt.

Man vill inte få ett samtal från Benny Andersson där han säger: ”det där är fel”, förklarar producenten Carl Falk när Miriam Bryant ska sätta de första raderna i SVT:s hyllningsvideo ”Thank you for the music”.

Benny Andersson satte sig till slut vid flygeln några sekunder efter att först ha sagt nej till att medverka i videon som premiärvisades 25 mars.

– Jag var lite motsträvig och sade ”nej det tror jag inte”, men så hörde jag vad de gjort och hur alla sjunger och det var så fint. Det är inte bara melodin, det är all harmonisering och alla ”fillsen”, säger han i bakgrundsfilmen, även den på SVT Play.

expand-left helskärm I maj 2022 hade den digitala föreställningen "Abba voyage" premiär i London och gruppens medlemmar fanns på plats för att se yngre versioner av sig själva som avatarer. Arkivbild.

Nej till allt

Men till den direktsända galan ”En fest för Abba” på Cirkus i Stockholm den 6 april kommer han inte. ”Agnetha, Frida, Björn och Benny har gemensamt beslutat sig för att tacka nej till samtliga förfrågningar i samband med jubileet”, meddelade deras manager Görel Hanser tidigare i vår. Benny Andersson sade nej tack även till en återförening på Eurovision i Malmö i maj.

– Jag vill inte, sade han i en intervju i BBC Newsnight, enligt känt mönster.

1999 tackade de nej till erbjudanden om en världsturné som skulle gett dem miljarder, enligt Aftonbladet. Inte heller på en hyllningskonsert 2012 i London, sågs de tillsammans.

– Ingen har frågat oss och skulle någon göra det så kommer vi att tacka nej, sade Benny Andersson i tv-showen “Friday night with Jonathan Ross”.

Arrangörerna av en brittisk utställning 200 år efter slaget vid Waterloo ville bara låna en singel från Abba-museet men fick nobben. ”Det är inte av intresse att medverka vid en utställning om krig”, förklarade bandet, och framhöll att låten inte handlar om själva slaget utan om en person som möter sitt eget Waterloo.

expand-left helskärm Den 6 april 1974 vann Abba Eurovision Song Contest i Brighton och fotograferades tillsammans med producenten Stikkan Andersson och dirigenten Sven-Olof Walldoff som klätt ut sig till Napoleon.

Strategiskt ja

I samband med den nya skivan 2021 syntes de bara kort på videoklipp inifrån studion. Det var i stället vid premiären av den digitala showen ”Abba voyage” i London som de ställde upp för fotograferna.

Lördagens hyllningsgala är säkert trevlig, men framtagen av andra och har egentligen inte så mycket med Abba-medlemmarna själva att göra, resonerar Abba-kännaren Carl-Magnus Palm.

– Om alla i Abba ska vara med ska det vara något som de själva producerat, säger han.

Varför?

– Det är ju otroligt att det fortfarande finns efterfrågan på en grupp som lade ner för 42 år sedan. Men jag förstår mycket väl deras behov av att få vara sig själva, inte en fjärdedel av Abba.