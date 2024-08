Keke Palmer anklagar Darius Jackson för misshandel

Kräver ensam vårdnad om sonen

Publicerad 2023-11-11

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Darius Jackson ska ha slagit henne framför deras nyfödda son och kastat henne över en soffa.

Nu anmäler Keke Palmer ex-pojkvännen för misshandel.

Skådespelaren vill ha kontaktförbud och ensam vårdnad om sonen.

Skådespelaren Keke Palmer, 30, anmäler ex-pojkvännen Darius Jackson, 30, för misshandel, skriver People.

I rättsdokument som stjärnan lämnade in till domstolen i Los Angeles i torsdags och som tidningen tagit del av skriver hon att att exet misshandlat henne under en tvåårsperiod. En av händelserna ska ha inträffat så sent som i söndags.

”Darius gjorde intrång i mitt hem utan min vetskap eller mitt samtycke, sedan attackerade han mig fysiskt – gjorde utfall mot min nacke, slog mig, kastade mig över soffan och stal min telefon när jag sa att jag skulle ringa polisen”, skriver hon.

expand-left helskärm Keke Palmer.

Beskrivs som ”manipulativ”

I anmälan bifogar Keke Palmer skärmdumpar från vad som verkar vara en övervakningsfilm där en man ses slänga ner en kvinna på en soffa. Hon uppger också att det finns övervakningsfilmer som visar hur Darius Jackson slänger in henne i en trapp. Exet ska även ha förstört Palmers dagböcker och glasögon och hotat att skjuta sig själv om hon lämnade honom.

Keke Palmer vill att Darius Jackson får kontaktförbud och hon vill också ha ensam vårdnad om parets åtta månader gamla son Leodis. Hon beskriver ex-pojkvännen som ”manipulativ”.

Keke Palmer är känd från filmer som ”Hustlers” och ”Nope”.

expand-left helskärm Keke Palmer, Darius Jackson och sonen Leodis.