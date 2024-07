Veckans film och serier – Gabriela Pichlers tv-debut

Uppdaterad 2024-01-29 | Publicerad 2024-01-24

Svensk dramakomedi om smärta, succéserien ”Yellowstone” och Emma Stone i hyllad sexkomedi.

Här är filmerna och serierna som har premiär i veckan.

TV/STRÖMMAT

”Painkiller” (26/1, SVTPlay)

Guldbaggebelönade regissören Gabriela Pichlers (”Äta, sova dö”) första tv-serie är en dramakomedi om vår samtid, om mamma Dijana (Snezana Spasenoska) och dotter Andrea (Dodona Imeri) som har ett komplicerat förhållande. När Dijana inte får den vård hon behöver för sin kroniska värk bestämmer sig den internationellt erkända konstnären Andrea för att försöka lindra hennes smärta genom konsten. Serien börjar på SVT1 den 29 januari.

expand-left helskärm Snezana Spasenoska och Dodona Imeri spelar mor och dotter i "Painkiller" i SVT. Pressbild.

expand-left helskärm Från Elvis till flygvapnet. Austin Butler gör huvudrollen i i "Masters of the air". Pressbild.

”Masters of the air” (26/1, AppleTv+)

Efter ”Band of brothers” och ”The pacific” kommer nästa påkostade serie om andra världskriget från Steven Spielbergs produktionsbolag, om bombgrupp 100 som blev omtalad för att så många förlorade livet i anfallen mot nazisterna. Austin Butler går från Elvis-filmen till huvudrollen, med andra skådisar på gränsen till genombrott, som Barry Keoghan och Callum Turner, i stora roller.

expand-left helskärm Nicole Kidman spelar huvudrollen i "Expats". Pressbild.

”Expats” (26/1, Prime Video)

Nicole Kidman spelar huvudrollen i den här miniserien om tre kvinnor som flyttat till Hongkong och dels försöker anpassa sig till kulturen, men också måste bearbeta en oerhörd tragedi som drabbat en av dem.

expand-left helskärm Västernserien "Yellowstone" finns numera på Netflix. Pressbild.

”Yellowstone” (ute nu, Netflix)

Efter att den tidigare bara funnits tillgänglig på lilla Paramount+/SkyShowtime kan nu en större svensk publik se ”Yellowstone” på Netflix. Kevin Costner spelar huvudrollen i det moderna västerndramat som är en av de senaste årens allra populäraste amerikanska tv-serier och som fått två uppföljare, ”1883” och ”1923”.

expand-left helskärm Emma Stone som naturbarnet Bella Baxter i "Poor things". Pressbild.

FILM (premiär 26/1).

”Poor things”

Emma Stone spelar huvudrollen i den egensinnige regissören Yorgos Lanthimos hyllade – elva Oscarsnomineringar – blandning av Frankenstein, kostymdrama och sexkomedi. En galen vetenskapsman (Willem Dafoe) återupplivar en död kvinna, men ger henne ett barnasinne. Snart drar hon i väg för att upptäcka en värld full av alkohol, dans, fattigdom, socialism och sex. Väldigt mycket sex.

expand-left helskärm Arbetslösa gruvarbetare ställs mot flyktingar från Syrien i "The old oak". Pressbild.

”The old oak”

87-årige regissören Ken Loachs sista film handlar om konflikten som uppstår i en brittisk stad när bidragen till flyktingar från Syrien ställs mot stödet till arbetslösa gruvarbetare. Tills de inser att det är makthavarna som ska ställas till svars i stället.

expand-left helskärm Stjärngänget som sjöng under inspelningen i Los Angeles. Pressbild.

”The greatest night in pop” (29/1, Netflix).

Natten till den 29 januari 1985 samlade Quincy Jones den amerikanska artisteliten med Michael Jackson, Diana Ross och Bob Dylan i spetsen för att spela in ”We are the world” till förmån för de svältande i Etiopien. I den här dokumentären berättar bland annat Lionel Richie och Bruce Springsteen om hur svårt det var att få ihop den historiska inspelningen.