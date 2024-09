TV4 om pausade programmen: ”Måste skapa plats”

Kanaldirektören om varför program läggs på is

Publicerad 2023-09-08

Under kort tid har TV4 gett besked om sex olika program som läggs på is under hösten och nästa år.

Nu förklarar kanaldirektören Fredrik Arefalk besluten.

– Vi måste skapa plats för helt nya program och då behöver vissa program slå tillbaka, säger han till TV4.

Fredrik Arefalk säger till TV4 att beslutet att pausa flera välkända program i tablån hänger ihop med en ny satsning på TV4 Play.

Aftonbladet har tidigare rapporterat om att Cmores innehåll flyttar in hos tjänsten, vilket gör att TV4 Play får ett större utbud än någonsin, enligt Arefalk.

– Vi kommer fortsätta bygga vår position utifrån vårt svenska innehåll med allt ifrån ”Nyheterna”, ”Nyhetsmorgon” och ”Efter fem”, till våra underhållnings- och realityprogram som ”Sveriges mästerkock”, ”Masked singer” och ”Bonde söker fru”.

expand-left helskärm ”Masked singer” är ett av programmen som kommer fortsätta sändas, säger TV4:s kanaldirektör.

”Linjära tittande har gått ner”

Kanaldirektören säger även att det linjära tv-tittande har gått ner under många år, vilket gör att de vill satsa mer digitalt.

– Givetvis måste vi också skapa plats för helt nya program och då behöver vissa program stå tillbaka.

Fredrik Arefalk ger även ett löfte till TV4-tittarna, och säger att de kommer känna igen sig i kanalens innehåll även nästa år.

Dessa program kommer fortsätta sändas

De program som hittills sätts på paus under hösten och nästa år är ”Talang”, ”Let’s dance”, ”Biggest loser”, ”Parlamentet”, ”Karl Fredrik på Österlen” och ”Wild kids”.

Fredrik Arefalk säger till TV4 att kanalen kommer fortsätta med program som ”Sveriges mästerkock”, ”Masked singer” och ”Bonde söker fru”.

I ett meddelande till Aftonbladet bekräftar Joel Bendrik, exekutiv producent för ”Farmen” att även det programmet kommer sändas i vår.

”Vi har premiär som vanligt, i januari”, skriver han.