HBO släpper ”House of the dragon” till Youtube

Publicerad: I dag 10.52 Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Skådespelaren Matt Smith i "House of the dragon". Pressbild.

Nu kan även den som inte har ett konto på HBO Max få en skymt av den nya, hajpade ”Game of thrones”-avknoppningen ”House of the dragon”.

Strömningsjätten har nämligen beslutat att släppa det första avsnittet av serien till Youtube , skriver Mashable.

”House of the dragon” hade premiär den 21 augusti och första avsnittet nådde nästan tio miljoner tittare på alla plattformar på premiärdagen i USA. Det beskrivs som den största premiären i HBO:s historia, enligt The Hollywood Reporter.