Armand Duplantis betyg på kärlekslivet: ”Vill inte hamna i trubbel”

Världsrekordhållaren sätter plus på livet

Publicerad: I går 13.18

VM-guld, världsrekord och en dokumentärfilm om sitt liv. Allt detta under 2022.

Den minst sagt aktuelle Armand Duplantis berättar om kärleken till Stockholm och flickvännen Desiré – men också om nya dokumentären ”Born to fly”.

– Vissa saker kan bli lite pinsamt, säger han.

Hälsan

– Kroppen känns bra. Jag vet inte om jag har samma energi som i början av säsongen men jag mår jättebra. Jag känner mig glad och frisk så det blir en femma.

Fakta Aftonbladets betygsskala Mästerligt Mycket bra Bra Godkänt Underkänt Uselt Läs mer

Karriär

– En fyra. Den är bra.

Vad fattas för att det ska bli en femma?

– Då behöver jag fler medaljer och det känns som att jag kan hoppa högre än vad jag gjort. Det här är en jättebra start men jag är inte färdig.

Boende

– Det är en sexa! Nej men jag trivs jättebra i Stockholm. När jag var yngre och var här i Stockholm på somrarna kändes det nästan som en sagovärld.

Du bor numera tillsammans med flickvännen Desiré. Hur har det fungerat?

– Jättebra. Det har varit en ny erfarenhet för oss båda men det är underbart.

helskärm Armand Duplantis.

Kärlekslivet

Apropå det... Hur är kärlekslivet?

– Det är en femma.

Men du gav sex till boendet?

– Oj, haha! Ja, då är det minst en sexa här också. Jag vill inte hamna i trubbel.

Ekonomi

– Jag säger fem. Det känns som att jag har typ allt jag behöver. Jag är jättetacksam över att kunna göra det jag gör. Även om jag inte hade tjänat någonting skulle jag fortfarande ha hoppat stavhopp. Det visste jag att jag ville redan när jag var fyra år.

Framtiden

– Filmen (Nya dokumentärfilmen ”Born to fly” på Viaplay) har premiär den 30 september vilket känns jättekul. Vissa saker kan bli lite pinsamt för mig att se, jag var ju bara en tonåring som gick i high school när vi började spela in. Men samtidigt är det kul att se hur jag har växt till den person jag är idag. Sedan har jag två tävlingar kvar den här säsongen innan det blir lite vila och semester. Så jag hoppas att det ska bli fem plus i framtiden också.