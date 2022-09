Barnstjärnan tillbaka på rehab

Aaron Carter: Jag vill ha tillbaka min son

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Aaron Carter är tillbaka på rehab – efter att ha förlorat vårdnaden om sin son. Till vänster en bild på Carter när han som barnstjärna besökte Sverige 1997.

Barnstjärnan Aaron Carter har checkat in på rehab – igen.

Den här gången helt frivilligt.

– Jag har inte haft återfall eller något. Jag vill ha tillbaka min son, säger Carter i en intervju med The Sun.

Det var fem år sedan sist, men nu har Aaron Carter, 34, valt att ta in på rehab igen.

Det efter att ha förlorat vårdnaden om sin tio månader gamla son Prince, som han fick i slutet förra året tillsammans med Melanie Martin, 30.

I intervjun med The Sun US berättar artisten att han har tagit in på rehab på grund av att han vill få hjälp med att sluta röka marijuana, något han har licens att göra.

– Jag har licens att odla upp till 99 plantor om året. Men jag vill inte röka längre. Jag behöver inte. Jag har slängt all odlingsutrustning och gjort mig av med plantorna.

Går i terapi

I klippet berättar han att gräsrökandet inte påverkade utfallet i rättegången där han förlorade vårdnaden om sin son.

– De tog aldrig mina vapen. Det tog aldrig bort mina mediciner. Men domaren rekommenderade mig att göra det här. Så nu går jag i terapi, föräldraklasser, tar lektioner om våld i hemmet och jag har tagit certifikat i HLR. En massa olika saker. Det är inget jag har tvingats göra men ett förslag från rätten, säger Carter.

Han säger också att han inte har något problem med sitt tidigare opiatberoende och att han inte dricker speciellt mycket alkohol.

Den som för närvarande har vårdnaden om Aaron Carter och Melanie Martins son Prince är Martins mamma.