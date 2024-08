Tusentals biljettköpare lurade – Jon Henrik Fjällgren polisanmäler förra managern

Publicerad 2024-02-07

Konsertturnén för att hylla Börje Salming var ett luftslott – tusentals personer har blivit blåsta på sina biljettpengar.

Nu har Jon Henrik Fjällgren polisanmält sin före detta manager för bedrägeri och förskingring.

– Jag har fallit tillbaka i spelmissbruk. Det är dit pengarna har gått, säger managern som skulle ha arrangerat turnén.

Sex arenakonserter med artister som Jon Henrik Fjällgren, LaGaylia Frazier, Mariette, Rickard Söderberg, och Uno Svenningsson.

Allt överskott skulle gå till Börje Salmings stiftelse till förmån för forskning kring ALS.

Men Sounds of emotions-turnén var ett luftslott. De planerade konserterna i slutet november sköts på framtiden utan annan förklaring än ”av produktionstekniska skäl”.

Fyra miljoner kronor borta

expand-left helskärm Börje Salming 2018

Under onsdagen har de omkring 9 500 biljettköparna fått ett mejl från biljettföretaget Tickster med beskedet att de inte lyckas nå arrangören och därför inte kan betala tillbaka några pengar för biljetterna. Enligt uppgifter till Aftonbladet har arrangörens konto hos biljettföretaget tömts på hela summan, drygt 4 miljoner kronor.

”Utöver detta har vi mottagit information om att arrangören troligtvis också kommer att försättas i konkurs och att det kring detta specifika fall även upprättats en polisanmälan”, skriver Tickster i utskicket till biljettköparna.

Jon Henrik Fjällgrens företag har stått som avsändare till mycket av informationen kring konsertturnén, men i utskicket från Tickster specificeras att det är ett annat bolag, som är den verkliga arrangören. Det bolaget ägs av Fjällgrens tidigare manager.

expand-left helskärm ”Sounds of emotion”-turnén, en hyllning till Börje Salming och insamling till hans ALS-fond, ställdes in, men biljettköparna har inte fått tillbaka sina pengar.

Arrangören: Under behandling för spelberoende

Han bekräftar för Aftonbladet att det inte finns några pengar att betala tillbaka till biljettköparna.

– Jag hade tidigare ett kraftigt spelberoende och jag har fallit tillbaka i spelmissbruk. Det är dit pengarna har gått. Jag har levt under för stor stress under för lång tid och inte tagit ansvar för min sjukdom, så just nu är jag under behandling. Det är det som har hänt, säger mannen.

Så du har spelat bort pengarna?

– Ja, exakt, det är det som de har gått till. Det finns inga bilar eller nån villa i Spanien, utan det är en stor jävla familjetragedi. Min ångest och skam, det går inte att sätta ord på.

expand-left helskärm Jon Henrik Fjällgren skulle ha spelat på konsertturnén som hans förra manager arrangerade.

Jon Henrik Fjällgren: En mardröm

Jon Henrik Fjällgren, som under tisdagskvällen höll en spelning på Kulturhuset i samband med den samiska nationaldagen, är förtvivlad. Han bekräftar att han tvingats polisanmäla sin tidigare manager.

– Det är en mardröm. Jag trodde han var min bästa vän. Han har förstört mitt liv, säger han.

Enligt vad Aftonbladet erfar är Jon Henrik Fjällgren bara en i en rad personer som har polisanmält den tidigare managern. Varken arenor, musiker eller de medverkande artisterna har fått betalt för de inställda turnédatumen och biljettköparna har inte fått tillbaka sina pengar.

Enligt utskicket från Tickster försöker man nu hitta en lösning för att erbjuda nya datum för de inställda konserterna. Enligt uppgifter till Aftonbladet är flera av de inblandade parterna beredda att ställa upp gratis för att konserterna ändå ska bli av.

Obetald hotellfaktura väckte misstankar

Jon Henrik Fjällgren, som samarbetat med mannen i flera år, började först ana oråd i september när en hotellreceptionist upplyste honom om att de fortfarande saknade betalning för en ett år gammal faktura för Fjällgren och hans band.

– Jag ringde honom och frågade vad som hänt, sa att jag börjar få dåligt rykte i Arvidsjaur för fakturor som han skulle ha betalat, men han skyllde ifrån sig och sa att det var nån annan som skulle betala.

expand-left helskärm Pengarna skulle gå till ALS-forskningen.

Skuldkänslor för fansen

Hur mår du?

– Jag vågar inte riktigt känna. När jag är ensam känner jag... Hur ska man förklara... Pengarna är en sak, men sveket från den man litat på. Jag vet inte om jag kommer kunna känna tillit till nån igen.

I november bröt han all kontakt med sin manager och polisanmälde honom. Nu pågår en förundersökning om bedrägeri och förskingring. Hur mycket pengar han själv har blivit lurad på vet han inte.

– Nej. Det är han som har haft kontroll på allt så jag vet inte. Men framför får jag skuldkänslor för alla fansen som blivit lurade på pengar. Som tror att det är jag som har lurat dem, säger Jon Henrik Fjällgren.

FAKTA Hit kan du vända dig om du har ett spelproblem Personer som upplever problem eller oroar sig för sitt spelande kan ringa kostnadsfritt och anonymt till Stödlinjen på telefonnummer 020–819 100. Linjen riktar sig både till de som spelar och till anhöriga och erbjuder individanpassad rådgivning via telefon och chatt. De som arbetar på Stödlinjen har tystnadsplikt. Stödlinjen drivs av Centrum för psykiatriforskning på uppdrag av socialdepartementet. Man kan även vända sig till Spelberoendes Riksförbund eller Spelberoendegruppen för att hitta lokala föreningar och självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga. Om man är orolig för att man spelar för mycket kan man också registrera sig på spelpaus.se, där man under en viss tid kan stänga av sig från alla spelbolag som har svensk licens. Sidan drivs av Spelinspektionen. Källa: Stödlinjen, Folkhälsomyndigheten Läs mer