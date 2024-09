Matthew Perry testamenterar en miljon dollar till Woody Allen-fond

Hit går stjärnans pengar

Publicerad 2024-03-12

Fem månader efter Matthew Perrys död har det avslöjats nya detaljer om hans testamente.

Majoriteten av hans tillgångar kommer att gå till en fond som han själv upprättat och döpt efter en karaktär i en Woody Allen-film, rapporterar TMZ.

Den nyligen bortgångne skådespelaren Matthew Perry testamenterade 2009 majoriteten av sina tillgångar till en fond som han själv upprättat.

Enligt dokument som TMZ nu tagit del av är fonden döpt efter en karaktär i Woody Allens filmklassiker ”Annie Hall”.

Dess totala värde är okänt. Men enligt TMZ:s uppgifter uppgick Perrys personliga tillgångar, utöver fonden, till ett värde strax över en miljon dollar när han gick bort i fjol.

Vem som förvaltar fonden är okänt och enligt en notering i testamentet skulle pengarna inte tillfalla några barn, om Perry hade fått några.

Hyllades på Oscars

Det var i oktober som skådespelaren hittades död i sitt hem i Los Angeles.

Han blev 54 år och senare fastställdes det att han dog av ”akuta effekter av ketamin”.

Under söndagens Oscarsgala hyllades Perry, tillsammans med andra som gått bort, genom ett framträdande av operasångaren Andrea Bocelli, 65, som tillsammans med sin son Matteo Bocelli, 26, sjöng ”Time to say goodbye.”

