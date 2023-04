Kelly Clarkson dissar sin exman i ny cover – efter infekterad skilsmässa

Ändrade texten på Gayles ”abcdefu”

Publicerad: Alldeles nyss

Världsartisten tog tillfället i akt och skickade en känga till exmaken.

Efter en rejält infekterad skilsmässa gick de två skilda vägar förra året.

”Forget you and your dad and the fact that you got half”, sjöng hon i ”The Kelly Clarkson show”.

Kelly Clarkson, 40, passade på att dissa sin exman under ett framträdande på ”The Kelly Clarkson show” igår kväll.

Hon skulle göra en cover på Gayles låt ”abcdefu”, men bara en mening in i låten reagerade fansen på förändringen:

”Forget you and your dad and the fact that you got half and my broken heart, turn that shit into art”, sjöng hon istället för originaltexten:

”Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke-ass car and that shit you call art”.

helskärm Kelly Clarkson.

Ansökte om skilsmässa 2020

Hon och Brandon Blackstock, 46, gifte sig 2013 och jobbade sedan tillsammans de kommande åren. Tillsammans har de barnen River Rose, 8, och Remington, 6.

Men efter sju år som äkta makar ansökte Kelly i juni 2020 om skilsmässa med anledningen ”oförenliga skillnader” mellan paret.

Och det blev en rejält infekterad och stormig skilsmässa. Bland annat har Clarkson anklagat sin exmake, som också var hennes manager under några år, för bedrägeri och har stämt honom. Samtidigt stämde hans bolag henne då de ansåg att sångerskan var skyldig dem miljoner.

Det blev även en dramatisk vårdnadsstrid mellan de två – där till slut Kelly Clarkson fick den primära vårdnaden om barnen.

helskärm Brandon Blackstock och Kelly Clarkson.

”Sätt dit dem Kelly”

Under ett framträdande på ”The chart show” i juni förra året erkände artisten att hon haft svårt för att skriva ny musik. Att den tumultartade skilsmässan påverkat henne så mycket att hon varken kunnat spela in eller släppa nytt material.

Men hennes nya version av den populära låten verkar ha gått hem hos fansen.

”Lever för ändringen i låttexten! Kelly förtjänar allt”, skriver en följare under klippet på Youtube.

”Forget you and your dad’ eftersom de påstås ha lurat henne i flera år. Sätt dit dem Kelly!!!”, skriver en annan.