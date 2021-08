Nya Abba-rykten: ny musik släpps på fredag

Uppgifter i The Sun: här ska Abba återförenas i London

helskärm Den nya webbsidan som startat Abba-feber i världen.

Den mystiska reklamkampanjen får Abba-världen att koka av rykten.

På torsdag väntas gruppen lansera en ny show – och dagen efter ska den första nyskrivna Abba-låten på 40 år släppas, enligt The Sun.

– Du får vänta till nästa torsdag, då får ni all den informationen, säger Abbas talesperson Görel Hanser.

I torsdags lanserade de svenska superstjärnorna en ny pr-kampanj online och på reklampelare över hela London .

Det nystartade Instagram-kontot Abba voyage gick från noll följare till över tjugotusen på bara några timmar och delades av såväl Abbas officiella konto som bland andra förra Universal music-bossen Per Sundin. Han är vd för Björn Ulvaeus företag Pop house, som driver bland annat Abbamuseet, Cirkus och Hasselbacken i Stockholm.

I kampanjen syns datumet 2 september 2021. Enligt brittiska The Sun kommer de fyra Abba-medlemmarna då att presentera sin kommande hologram-show som Aftonbladet var först i världen med att avslöja redan i oktober 2016.

helskärm Abba.

Filmfestival: ”presenteras för hela världen”

Ryktena späs på av att filmfestivalen i Wien gått ut med att de kommer att direktsända ett Abba-event klockan 18.45 på torsdag nästa vecka:

”Direkt från Stockholm kommer eventet ’Abba voyage’ presenteras för hela världen på samma gång”, skriver Wiens turistbyrå i ett pressmeddelande.

Enligt uppgifter i brittiska medier ska Abba även släppa minst en av de två utlovade och nyskrivna låtarna som gruppen berättade om 2018: ”I still have faith in you” och ”Don’t shut me down”.

Tidningen Daily Mirror skriver att låtsläppet i så fall sker på fredag nästa vecka, dagen efter lanseringen av ”Abba voyage”.

När Aftonbladet når Abbas talesperson Görel Hanser vill hon inte ge någon information om vad som ska hända på torsdag 2 september.

– Nej, jag kan inte säga nånting. Inte någonting mer än att du har något att se fram emot. Ni får hålla er som alla andra, säger hon.

helskärm Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad.

Arena byggs på OS-området

Men ligger det något i ryktena om att det släpps en ny låt på fredag?

– Det är ingen hemlighet att det finns en ny låt som ska släppas. Det är ingen hemlighet, det har det skrivits om i flera år.

Men det har aldrig pratats om något releasedatum förut?

– Nej. Det får du vänta med till nästa torsdag. Då får ni all information.

Det ryktas även om att Abba har spelat in fler än två låtar och att det skulle kunna bli aktuellt med ett nyskrivet album, eller en ep. Detta har dock gång på gång tillbakavisats av både Görel Hanser och Benny Andersson:

– Det är helt fel, det kan du skriva, sa han till Aftonbladet 2019.

I hologram-showen kommer publiken att kunna se ”liveframträdanden” av så kallade Abba-tarer av Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Benny Andersson och Anni-Frid Lyngstad, så som de såg ut under sin storhetstid i slutet av 70-talet och början av 80-talet när de var världens största popgrupp.

The Sun har till och med bilder från ett arenabygge och skriver att ”Abba voyage” ska ha premiär där i maj nästa år. Den specialbyggda arenan är fortfarande under konstruktion i Olympic park, i anslutning till de arenor som byggdes till OS i London 2012. Den ska rymma 3 000 personer i publiken och ha en 360-gradersscen. Tidningen skriver också att hela kvartetten tänker närvara vid premiären.

The Sun: väntas dra in miljardbelopp

The Sun hävdar att projektet har kostat hundratals miljoner kronor, men att showen beräknas kunna dra in miljarder efter premiären. Enligt tidningen är planen att showen ska visas i London fram till 2025 för att därefter kunna åka på turné. Stockholm och Las Vegas nämns som två möjliga spelstäder.

Att just London blir värd för uruppförandet av den nya Abba-showen är inte förvånande. Det var i Storbritannien som Abba tog hem segern i Eurovision song contest 1974 och som musikalen ”Mamma Mia!” först blev en succé.

Samlingsalbumet ”Abba gold” från 1991 blev i somras det första albumet som någonsin har legat över 1000 veckor i sträck på den brittiska topp 100-listan. Skivan är också den näst mest sålda i Storbritannien genom tiderna med 5,61 miljoner exemplar.

Bara Queens ”Greatest hits” har sålt mer.

