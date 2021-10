Suverän turnépremiär för Pernilla Wahlgrens skrattspegel

Pernilla Wahlgren har hybris

Västerås konserthus. Regi Edward af Sillén, med Pernilla Wahlgren, Hanna Hedlund, Ola Forssmed, Måns Nathanaelson och Kim Sulocki.

VÄSTERÅS. Succén är tillbaka.

Pernilla Wahlgrens underhållande skrattspegel startar nu två års turné efter en paus under pandemin. Fem ess på scen gör en fräck och fartfylld show om en självupptagen stjärna.

I stort är det samma föreställning som hade premiär i Stockholm i januari 2020. Det handlar om vad som hänt Pernilla Wahlgren under livet och i underlivet.

Den röda tråden är att de fyra andra vill att hon ska hitta någon att bli ihop med så att de kan slippa föreställningen. Hon behöver sex. Det manliga organet uppmärksammas i två ögonbrynshöjande nummer som möts av gapskratt.

Som alla skrattspeglar förvränger den bilden. Att Pernilla Wahlgren privat verkar trivas med en ny partner påverkar inte showens tema. Föreställningen är en lek med vår uppfattning om kändisar, och de fem bjuder generöst på förvanskade nidbilder av sig själva.

Inte minst tyder det på självdistans att Pernilla Wahlgren så tappert driver med sin offentliga image.

Det är också en drift med den här sortens shower. Här finns en ironisk ”Sången som berör” (kanske inspirerad av Spamalots ”The song that goes like this”), och ett underbart taffligt trollerinummer. Där och många andra gånger imponerar Ola Forssmed med sin fysiska komik.

Alla fem är viktiga byggstenar i den här lekfulla uppvisningen. Det drivs med tv-program och olika underhållningsfenomen. Bara här kan man få höra ”Piccadilly circus” på kazoo.

Pernilla Wahlgren sjunger sin gamla hit ”Svindlande affärer”, men annars är det inte plats för nostalgi. Hon satsar på full fart framåt, istället för att fira olika jubileum på scen som många av hennes jämnåriga kolleger.

I ett nummer skämtar Ola Forssmed att de är bokade att turnera till december 2029. Ännu en skrattspegel som inte verkar så långt från sanningen.

TURNÉ: 4/10 Göteborg, 8/10 Eksjö, 9/10 Kalmar, 10/10 Malmö, 15/10 Trollhättan, 16/10 Karlskrona, 17/10 Jönköping, 21/10 Luleå, 23/10 Östersund, 24/10 Örnsköldsvik, 27=10 Visby, 29-30/10 Malmö, 31/10 Västerås, 5/11 Örebro, 6/11 Uppsala, 7/11 Gävle, 11-14/11 Rival Stockholm, 18/11 Cirkus Stockholm, 19-20/11 Göteborg, 21/11 Karlstad, 25-27/11 Cirkus Stockholm, 5/12 Malmö, 13/1 Oslo, 14-16/1 Göteborg, 20/1 - 4/2 Lilla Cirkus, Stockholm, 6/2 Växjö, 13/2 Stockholm Lilla Cirkus, 19/2 Umeå, 20/2 Sundsvall, 24-25/2 Göteborg, 27/2 Helsingborg, 2/3 Södertälje, 3-12/3 Göteborg, 13/3 Växjö, 18/3 Eskilstuna, 20/3 Borås, 25/3 Lund, 2/4 Örebro, 8/4 Skövde, 9/4 Halmstad, 10/4 Linköping, 22/4 Falun, 24/4 Norrköping, 7/5 Partille, 8 - 24/9 Stockholm Cirkus.

