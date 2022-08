Taylor Swift avslöjar: släpper nytt album

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Hennes karriär skakades av storbråket med tidigare managern Scooter Braun.

Nu släpper hon ny musik.

Under natten upplaga av MTV Video Music Awards tog Taylor Swift emot priset för ”Video of the Year”. Då passade hon på att glädja sina fans med en nyhet:

”Jag hade bestämt mig för att om ni skulle ge oss det här priset vore det ett roligt tillfälle att avslöja att mitt nya album kommer att släppas den 21 oktober”, sa hon från scenen. Hon berättade också att det nya albumet kommer att innehålla ”berättelser från sömnlösa nätter spritt under sitt liv”.

Taylor Swift avslöjade senare på sin Instagram att namnet på albumet, passande nog, kommer att vara ”Midnights” och innehålla 13 låtar. Namnen på låtarna är ännu inte officiella.

”Midnights” släpps nästan ett år efter hennes senaste album Red (Taylor’s version), det andra av totalt sex som hon, under en infekterad tvist mot sin före detta manager Scooter Braun, förlorade rättigheterna till. Hon har tidigare meddelat att hon planerar att göra en nyinspelning av samtliga album som han ligger bakom.

Senaste gången Taylor Swift släppte ett helt album med ny musik var 2020 med albumet ”Evermore”.