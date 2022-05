Mejla Natasha Azarmi

Flickvännens hyllning till Einár rörde gästerna till tårar på Grammisgalan

Natasha Azarmi om kvällens höjdpunkter

Grammis prickar rätt i sina genrekategorier.

Men musikgalan tål att bli modigare i de största priserna.

Årets Grammisgala har skapat rubriker. När nomineringarna avslöjades gick rapparen Ant Wan ut på sociala medier och uttryckte sin besvikelse. Han tyckte att han förtjänade nomineringar i de största kategorierna, Årets artist och Årets album för ”Leylas world” och ”Wow 2”.

Han bad också juryn att dra tillbaka hans enda nominering för Årets hiphop. Och juryn lyssnade. "Vi har tillmötesgått hans begäran" skrev de i ett uttalande till Dopest.

En av anledningarna till Ant Wans frustration var att artister som står utan storbolag i ryggen hamnar i skymundan. Musikgalorna gynnas givetvis mer av att tilldela sina priser till breda artister med stort kontaktnät. Det är ingen hemlighet.

Desto tristare att ingen av dem fick gå hem med en statyett

Galan har dessutom flertalet gånger kritiserats för att likna en branschfest. Musikindustrins chefredaktör Lars Nylin kallade till och med kvällens tillställning för en ”firmafestkänsla”, dock i positiv bemärkelse. Det säger ändå något om inkluderingen.

Men det finns mindre att klaga på om man ser på genrekategorierna. I år hade Grammis fått med några av landets mest lovande talanger. 21-åriga Sam Ezeh, nominerad i kategorierna Årets nykomling och Årets r'n'b, är redan ett välkänt namn utomlands med sin snygga soulfunk. Här hemma har genombrottet märkligt nog varit mer blygsamt.

Lika positivt överraskande var Linn Koch-Emmerys nominering i Årets rock, en kategori som brukar stå still år efter år.

Desto tristare att ingen av dem fick gå hem med en statyett.

Gästerna satt med tårar i ögonen när hon hyllade Einár

Det gjorde däremot Daniela Rathana. Rathana har bara hunnit släppa ett album men vann mot unga popveteraner som Agnes, Zara Larsson, Molly Sandén och Benjamin Ingrosso. Men genrebredden har trots allt alltid varit Grammis styrka. Vilken annan musikgala skulle dela ut pris till Asme och Arvingarna under samma kväll?

I övrigt var galans mest minnesvärda stund Pussy Riot-medlemmen Luisine Djanyans tal om kampen mot Putin och förhoppningen om yttrandefrihet världen över.

Eller hyllningen till Einár, av flickvännen Alexandra Torgrip. Gästerna satt med tårar i ögonen när hon hyllade rapparen och bad politikerna att göra något åt gatuvåldet. Men det var orden ”Nils var fortfarande bara en tonåring som gjorde sitt bästa” som kändes allra mest.

Fakta: Här är årets Grammisvinnare

Årets visa/singer-songwriter: José González – "Local Valley"

Årets elektro/dans: Swedish House Mafia – "Moth to a flame", "Lifetime", "It gets better"

Årets pop: Daniela Rathana – "Rathana club"

Årets hiphop: Asme – "Tusen flows"

Årets kompositör: Agnes Carlsson, Vincent Pontare, Salem Al Fakir, Kerstin Ljungström och Maria Hazell

Årets dansband: Arvingarna – "Tänker inte alls gå hem"

Årets nykomling: A36

Årets producent: Elvira Anderfjärd

Årets låt: Miriam Bryant & Victor Leksell – "Tystnar i luren"

Årets jazz: Johan Lindström Septett – "On the asylum"

Årets folkmusik: Ebo Krdum – "Diversity"

Årets hårdrock/metal: Tribulation – "Where the gloom becomes sound"

Årets barnmusik: "Ensemble Yria – "Upp & ut"

Årets musikvideo: Alexander Wessely, Swedish House Mafia – "It gets better"

Årets rock: Thåström – "Dom som skiner"

Årets klassiska: Göteborgs Symfoniker, Johannes Gustavsson – Aulin, Moberg, Andrée: "Orchestral works"

Årets alternativa pop: Sarah Klang – Virgo

Årets hederspris: Abba

Årets textförfattare: Jaqe – "Filmen"

Årets soul/r'n'b: Snoh Aalegra – "Temporary highs in the violet skies"

Årets album: Miriam Bryant – "Ps jag hatar dig"

Årets artist: Benjamin Ingrosso