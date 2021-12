Alla artister och gäster i Musikhjälpen 2021

Sveriges Radio vidtar särskilda begränsningar under Musikhjälpen med anledning av pandemin. Publik är i vanlig ordning välkommen till området som i år är Gamla torget i Norrköping, men uppmanas att hålla avstånd till andra sällskap.

Vid behov och risk för trängsel kan vägarna in till torget stängas för att inte ta in fler människor än att alla kan hålla avstånd till varandra. Information om allas ansvar att hålla avstånd kommer finnas på bildskärmar och via högtalarsystem, meddelar kanalen.