Mike Richards anklagas för att diskriminera gravida kvinnor

”Jeopardy”-profilen i blåsväder

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Mike Richards.

Han spåddes bli nästa programledare för ”Jeopardy” i USA.

Nu anklagas Mike Richards för diskriminering av gravida.

”Sättet som mina kommentarer och handlingar har karaktäriserats i dessa klagomål speglar inte verkligheten”, skriver Richards i ett uttalande enligt NBC News.

Programledaren Alex Trebek ledde ”Jeopardy”, USA i hela 37 säsonger. Efter att han gick bort förra året har det spekulerats i vem som kan tänkas ta över efter honom.

En av lågoddsarna till att bli den nya programledaren är Mike Richards, 46. Han har tidigare lett den amerikanska tv-showen ”The price is right” samt varit producent för ”Jeopardy”, USA. Han har även hoppat in som programledare för ”Jeopardy” under två veckor, strax efter Trebeks död.

Enligt bland annat NBC News ska Richards ha meddelat personalen som arbetar med programmet att han har fått förfrågan, men ännu inte tackat ja.

Anklagelserna mot Mike Richards

Nu har han dock hamnat i blåsväder och det är oklart hur hans framtid ser ut. Två tidigare kvinnliga medarbetare anklagar nämligen Richards för att ha diskriminerat dem, skriver bland annat NBC News.

Den ena kvinnan arbetade som modell i programmet ”The price is right”. När hon blev gravid ska Richards i princip ha slutat prata med henne, och till sist varit delaktig i att hon inte fick arbeta mer med programmet.

En annan kvinnlig modell stämmer ”The price is right” för diskriminering och sexuella trakasserier, skriver Los Angeles Times. I hennes anmälan står Richards med som en av de som behandlat henne illa. Enligt modellen ska hon ha blivit utfryst efter att Richards inledde en relation med en annan av programmets modeller.

Nekar

Enligt NBC News ska Richards ha skickat ut ett meddelande till alla som arbetar med ”Jeopardy”, där han tillbakavisar alla anklagelser mot honom.

"Jag vill att ni alla ska veta att det sättet som mina kommentarer och handlingar har karaktäriserats i dessa klagomål speglar inte verkligheten om vem jag är eller hur vi arbetade tillsammans på ’The price is right’”.

Han skriver också att han aldrig skulle diskriminera någon på grund av att denne är gravid.

Publisert: Publicerad: 09 augusti 2021 kl. 22.25

LÄS VIDARE