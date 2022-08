TV4 bekräftar: Så blir nya Idol

Nytt moment spelas in på festival

Den nya säsongen av ”Idol” ligger runt hörnet.

Nu uppger TV4 att flera förändringar av programmet är att vänta.

Bland annat kommer kvalveckan inte längre att sändas från en studio.

Den 22 augusti är det premiär för årets säsong av ”Idol”.

Nu meddelar TV4 att några förändringar av programmet är att vänta.

Kvalveckan kommer fortsatt att sändas direkt, men inte i en studio. Kvalveckan flyttas nu till Kungsträdgården i centrala Stockholm.

—Det blir mer nerv och mer artisteri på riktigt när Idolerna får möta publiken direkt. Jag ser fram emot att välkomna alla till Kungsträdgården, säger programledaren Pär Lernström, 41, i ett pressmeddelande.

Två nya moment kommer att införas i tävlingen. I ”Sista steget” ska deltagarna göra en ”colab” och sjunga duetter tillsammans. Tanken är att deltagarna ska visa hur de kan lyfta både sig själva och varandra i framträdandet.

”Sista steget” spelas in under årets Way Out West-festival som pågår i Göteborg under helgen. I momentet ”Beskedet” berättar juryn vilka som har gått vidare.

— Företeelsen med ”colabs” toppar världslistorna just nu där två stjärnor möts i en gemensam duett. Det blir en större utmaning i år att gå hela vägen. De måste kunna samarbeta, både lyfta sig själv och någon annan, säger jurymedlemmen Kishti Tomita, 58.

– För varje år har kvaliteten höjts på deltagarna och vill vi hitta dem som är redo att bli Sveriges nästa stjärna. Det är superroligt att vi får in detta nya moment Idol, fortsätter hon.

”Idolraketen” är tillbaka

Förra säsongen lyckades deltagaren Jacqline Mossberg Mounkassa, 24, ta sig hela vägen till final genom momentet ”Idolraketen”.

Nytt för i år är att deltagarna kan söka till Idolraketen via Tiktok. Genom att skicka in ett sångklipp finns en chans att bli den sista deltagaren som tar sig till kvalveckan.

Auditionturnén kommer att inledas i Stockholm för att sedan dra vidare till Göteborg och Malmö. Nytt för i år är att de även kommer att göra ett stopp i Åre.

I maj bekräftade TV4 att finalen kommer flyttas från Globen till den mer än dubbelt så stora Tele2 arena. Det innebär att upp till 40 000 åskådare kommer att kunna uppleva finalen på plats. I pressmeddelandet uppger TV4 att man planerat att sända ”världens hittills största Idolfinal”.

Första avsnittet i årets säsong sänds måndagen den 22 augusti på TV4 och TV4 Play.