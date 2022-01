Chris Noth klipps bort efter anklagelser

Skådespelaren Chris Noth som spelar ”Mr big” i Sex and the city klipps bort ur det kommande avsnittet av uppföljaren ”And just like that”.

Beslutet kommer efter att flera kvinnor anklagat honom för sexuella övergrepp.

Det har stormat rejält kring den amerikanske skådelspelaren Chris Noth , som är aktuell i ”And just like that”, uppföljaren till kultserien Sex and the city.

Strax innan premiären i december anklagade flera kvinnor honom för sexuella övergrepp. Efter det har det kommit fram uppgifter om att han han ska misshandlat och hotat sin exflickvän Beverly Johnson under 90-talet.

Nu klipps han bort ur det kommande sista avsnittet serien, skriver Variety. HBO Max har ännu inte bekräftat uppgifterna.

Noth hade en central plats i ”Sex and the city” som rollfiguren Mr Big, huvudpersonen Carries stora kärleksintresse. I uppföljaren var han med i första avsnittet och han skulle även ha dykt upp i en senare drömsekvens, som nu alltså inte kommer att visas.

Stjärnorna visar stöd

Efter anklagelserna har SATC-stjärnorna Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon och Kristin Davis visat sitt stöd för kvinnorna.

”Vi stöttar de kvinnor som har trätt fram och delat med sig av sina smärtsamma erfarenheter. Vi vet att det måste vara en mycket svår sak att göra och vi berömmer dem för det”, skrev de i ett gemensamt uttalande.

Chris Noth blev nyligen petad från tv-serien ”The equalizer” och han har blivit uppsagd av sin skådespelaragentur. Han nekar själv till alla anklagelser om övergrepp.

