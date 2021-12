Såg du julgransmissen i SVT:s julkalender?

Detaljen som plötsligt ändrar färg, form och modell i ”En hederlig jul med Knyckertz” – producentens förklaring

Det är missen i julkalendern som inte går att göra osedd när du väl upptäckt den.

Att Claes Malmbergs karaktär dessutom sätter tittarnas fokus på föremålet gör misstaget extra tydligt.

Nu kan Aftonbladet förklara vad som faktiskt hänt.

Det blev mestadels höga betyg på årets julkalender när en barnpanel fick sätta plus på de första avsnitten av ”En hederlig jul med Knyckertz”. Aftonbladets tv-recensent Karolina Fjellborg gav kalendern tre plus med orden ”en snäll och mysig, om också lite maklig, julkalender”.

Men öppningsavsnittet bjuder också på en miss av det slaget att det inte går att få den osedd när man väl har upptäckt den. Och det blir inte bättre av att Claes Malmbergs karaktär, polismannen Paul Isman, ser till att tittarna fäster fokus på just den detaljen, som i nästa scen plötsligt, och mirakulöst, har bytt färg, form och utförande så att klaffelet är ett mycket tydligt faktum.

Vad är då missen?

Julgransfoten förvandlas

Jo, i öppningsscenen ser vi Knyckertz-barnen Kriminellen (Paloma Grandin) och Ture (Axel Adelöw) stjäla en julgran, med fot och allt. Julgransfoten, stor och grön, av det stabilare slaget och i modern utformning, syns tydligt i flera scener, bland annat när barnen släpar granen på en spark över ett fält.

helskärm Knyckertz-barnen Kriminellen (Paloma Grandin) och Ture (Axel Adelöw) har stulit en julgran, komplett med fot och allt.

Och den syns också tydligt när deras granne, Claes Malmbergs polis, reagerar på att de säger sig ha hittat granen:

– Hade granen verkligen fot när du hittade den i skogen? säger han och sätter extra fokus på julgransfoten som fortsätter att synas tydligt i bild, stor, grön och modern.

helskärm Julgransfoten syns tydligt i tv-bilden, stor och grön, av det stabilare slaget i modern utformning, när Kriminellen (Paloma Grandin) släpar in den. Att Claes Malmbergs karaktär dessutom frågar om de verkligen hittat granen med fot och allt sätter extra fokus på just julgransfoten...

Men så, sekunderna senare, när Kriminellen och Ture kommit inomhus, har granen plötsligt en helt annan julgransfot. Betydligt mindre, i mer klassiskt utförande, med illröda fötter som gör att den direkt hamnar i tittarnas blickfång.

helskärm ...som i nästa sekund plötsligt har bytt färg och form helt. Missen i årets julkalender är ett faktum.

När Aftonbladet når Linus Stöhr Torell, producent för ”En hederlig jul med Knyckertz” vill han dock inte riktigt gå med på att det skulle vara en miss.

– Nej, det är inget klaffel, Kriminellen är bara oerhört duktig på att sno saker och hon var supersnabb på att byta julgransfot på väg in i huset. Det är riktiga mästertjuvar som vi har att göra med, säger han och skrattar.

Filmades in olika delar av landet

Om jag väljer att inte riktigt tro på den versionen, då?

– Du menar att det skulle vara en efterkonstruktion? Det jag kan säga är att det absolut inte har något alls med att göra att vi spelade in den ena julgransscenen under en av de allra första inspelningsdagarna i Stockholm och den andra scenen under en av de absolut sista dagarna i Luleå.

Så vad som kan slås fast är alltså att de två scenerna, utomhus och inomhus, som i avsnittet utspelar sig direkt efter varandra, filmades med flera veckors mellanrum. Och den julgransfot som användes i Stockholm följde helt enkelt inte med till Luleå.

– Man vill ju inte att tittarna ska sitta och leta fel, för då har man brutit illusionen, men om man börjar leta kan man hitta fel i princip alla serier som finns. Men det här var så klart helt medvetet, säger Linus Stöhr Torell och fortsätter skratta.

