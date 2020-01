Bianca Ingrossos kärlekshyllning till Phillipe: Älskar dig

”Tack för att jag får leva livet med dig”

avLinn Elmervik

Publicerad: 03 januari 2020 kl. 17:25

Bianca och Phillipes på- och av-förhållande verkar vara på igen.

Tv-profilen ger pojkvännen en ordentlig kärleksförklaring på Instagram.

”Jag älskar dig så otroligt mycket”, skriver hon.

Att Bianca Ingrosso och Phillipe Cohen, båda 25, är ihop igen är ett rykte som har cirkulerat länge.

Nu publicerar Bianca en lång kärlekshyllning till pojkvännen på Instagram.

”Mitt allt. Oavsett vår historia med många uppbrott och vad människor säger är det VÅR historia och ingen annans att berätta. Jag älskar dig så otroligt mycket och du gör mig till den bästa Bianca jag kan vara. Tack för att jag får leva livet med dig, dig och ingen annan. Älskar dig mest av allt”, skriver hon.

Misstankarna om att det kända paret är tillsammans igen blev starkare bland fansen i julhelgen när Bianca publicerade en Youtube-video där hon firade jul med Phillipe och hans familj. Trots det har ingen av dem gjort något officiellt uttalande om förhållandet.

Under nyårshelgen höll Bianca en stor födelsedags- och nyårsfest. Under kvällen höll bland annat Phillipe ett tal, där han refererade till Bianca som sin ”framtida fru”.

– There she was, my future wife, sa han under talet.



1 av 2 | Foto: Magnus Sandberg Bianca och Phillipe.

