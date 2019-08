Idol 2019 + FÖLJ

Nikki Amini: ”Det är svårare att kontrollera känslorna”

”Kommer säkert finnas stunder där tittarna blir upprörda”

avNils Lolk

19 augusti 2019 14:53











1 av 4 | Foto: URBAN ANDERSSON Nikki Amini med resten av idoljuryn.

Hon tappade tålamodet oftare – och det drabbade jurykollegorna.

För Nöjesbladet berättar Nikki Amini hur graviditeten påverkat årets säsong av ”Idol”.

– Det kommer säkert finnas stunder där tittarna kommer att bli upprörda, säger hon.

Nikki Amini, 34, är känd för att vara den stränga av de fyra jurymedlemmarna i programmet ”Idol”. Enligt henne själv så kommer den egenskapen inte bli en bristvara i rutan under denna säsongen heller.

– Det är ont om tid och det är långa inspelningsdagar. Det är klart att vi alla fyra under något tillfälle under dagen tappar humöret. Den här säsongen har jag ju dessutom varit gravid under inspelningarna så det är klart att det är svårare att kontrollera känslorna med hormonpåslaget som jag haft.

Hon tror också att tittarna kommer att få uppleva en större bredd av hennes personlighet.

– Jag har upplevt att jag kanske inte haft samma tålamod med mina jurykollegor under auditionturnén. Det är mycket skratt och humor, men samtidigt blir det också mycket allvar. Det kommer säkert finnas stunder där tittarna kommer att bli upprörda, säger hon.

Hårdare jury

I tidigare säsonger säger Amini att hon tyckt att juryn kanske varit lite för snäll. Men i den här säsongen blir det ingen nåd.

– Vi har delat ut färre guldbiljetter än tidigare. Det kanske har tagit några säsonger, men mina jurykollegor vågar säga nej mer än vanligt. Jag vill ju inte ge de sökande falska förhoppningar. Vi kan ju inte sitta där och säga ja till alla. Även om jag är den som säger nej oftast så hjälper inte det när de andra säger ja, säger hon.

Amini och resten av juryn har varit överrens om att det har varit svårare att knipa en guldbiljett under den här säsongen än tidigare. Att till och med Anders Bagge har börjat säga nej.

Skillnad i sökande

Den stora skillnaden hon märker på de som söker i år är att det är en annan bredd på de som gett sig in i tävlingen.

– Det är inte den här typiska idolsökanden. Alltså 16–17- årig kille eller tjej som gillar kommersiell popmusik som söker. De finns såklart också. Men det är en annan bredd. Det finns olika personligheter och karaktärer och att de i sig har olika musikstilar. Jag kan som sagt inte avslöja allt för mycket. Men det är den spaningen jag gjorde.

Fick nyligen barn

För en dryg månad sedan fick hon barn med maken Niklas Twetman, 35. Nu rullar livet med hennes nyfödda dotter Nilo på bra. Hon ammar, byter blöjor och myser. Men det är en stor omställning.

– Jag är ju mammaledig annars när jag inte gör idol. Så jag måste komma tillbaka från den här den här ”byta blöja- och amningsbubblan” och börja prata med vuxna personer igen, säger Nikki Amini.

Under höstens direktsändningar av ”Idols” fredagsfinaler kommer maken Niklas vara pappaledig från jobbet som marknadschef på Warner music. Nu säger hon att Nilo kan komma att få sitta i juryn med henne.

– Jag vill ju inte att hon ska vara i logen och vara ledsen och upprörd. Då får jag i så fall ha med henne i knät och amma. Jag har inte riktigt undersökt vad TV4 skulle tycka om det, säger hon och skrattar.

”Idols” auditionturné har premiär måndag 19 augusti kl 20:00 på TV4.

Här är idolerna som inte vann - men som blev stjärnor ändå 00:47

LÄS OCKSÅ Hoppar av ”Let’s dance” – på grund av personliga skäl

LÄS OCKSÅ Bebislycka för Nikki Amini och maken Niklas Twetman

LÄS OCKSÅ Nikki Aminis ilska mot Jon Henriks låt: ”Ska vara originella”

19 augusti 2019 14:53