Gessles och familjens vädjan till fansen efter Marie Fredrikssons död

”I stället för blommor...”

avTorbjörn Ek

12 december 2019 09:55

Den legendariska studion intill Globen har förvandlats till minnesplats efter Marie Fredriksson.

Ljus och marschaller har placerats ut kring ett foto av vår svenska världsstjärna – samtidigt vädjar både familjen och Per Gessle till fansen:

”I stället för blommor ber familjen att tänka på Cancerfonden.”

Fans från hela världen sörjer Marie Fredriksson. Nu har hennes management tillsammans med den närmaste familjen och vännen och bandkollegan Per Gessle inrättat en tillfällig minnesplats utanför den musikstudio i Stockholm där Roxette spelade in många av sina största hits.

”Så många som undrar var man kan vända sig med kondoleanser för Marie. En kondoleansbok kommer läggas utanför den tidigare EMI-studion (numera Baggpipe) i Skärmarbrink där man just nu gjort en minnesplats”, skriver Per Gessle på sin Facebook-sida.

Samma meddelande står att läsa på Roxettes officiella Facebook-sida, både på svenska och på engelska till bandets och Marie Fredrikssons alla internationella fans.

I den förra EMI-studion, som nu heter Baggpipe Studios och ägs av bland andra Anders Bagge, spelade Roxette in albumet ”Look Sharp” med hits som ”The look” och ”It must have been love”. Förutom att Roxette spelade in sina första sex album i studion så spelade Marie Fredriksson även in sex av sina åtta soloalbum där.











1 av 4 | Foto: Jerker Ivarsson Utanför studion där Marie Fredriksson och Roxette spelade in de flesta av sina album finns nu en minnesplats med kondoleansbok för den folkkära världsartisten.

Begravning med närmaste familjen

Vid minnesplatsen har ljus, marschaller och blommor placerats ut runt ett foto av Marie. Där finns också kondoleansböcker och Marie Fredrikssons musik strömmar ur högtalare. Samtidigt uppmanar både Per Gessle och Marie Fredrikssons familj alla fans att helst avstå från att skicka blommor med sina kondoleanser och istället skänka pengar till cancerforskningen.

”I stället för blommor ber familjen att tänka på Cancerfonden”, skriver Marie Fredrikssons management på Roxettes Facebooksida.

Till internationella fans vädjar såväl familjen som Gessle:

”Maries familj ber vänligt om att tänka på välgörenhetsorganisationer för cancer.”

Marie Fredrikssons familj planerar en mindre begravning med bara den närmaste familjen närvarande. I det pressmeddelande som gick ut om världsstjärnans för tidiga död stod även:

”Marie Fredriksson efterlämnar maken Mikael Bolyos och deras två barn Josefin och Oscar. Familjen ber om visad hänsyn i sin sorg.

Begravningen kommer att äga rum i stillhet i kretsen av enbart den närmaste familjen.”

