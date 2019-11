SVT:s glädjebesked om Kalle Anka på julafton

avTorbjörn Ek

21 november 2019 20:08

Bengt Feldreich hann spela in årets ”Kalle Anka och hans vänner firar jul” före sin död.

Nu är det upp till den folkkära profilens familj att bestämma om den legendariska rösten kommer att höras även på julafton – och de är positiva.

– Jag tror att pappa skulle vara glad att om det bereder svenska folket glädje, säger sonen Kent Feldreich.

Benjamin Syrsas har hörts i miljoner och åter miljoner svenska hem på julafton i programmet ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul” och varje år har det varit Bengt Feldreich som gett honom sin röst.

Men sedan tv-legendaren dog tidigare i höst, 94 år gammal, har många undrat hur den älskade traditionen skulle leva vidare på SVT. Efter att han gick i pension från Sveriges Television brukade Feldreich varje år komma in för att spela in nya röstpålägg till den älskade jultraditionen. Nu kan Nöjesbladet berätta att Bengt Feldreich redan hade hunnit spelat in nya röstpålägg till årets program före sin död.

– Den stora delen av programmet har återanvänts varje år. Där har vi rättigheterna och vi på SVT vill gärna fortsätta att använda Bengt Feldreichs röst, eftersom han är en så stor del av jultraditionen, säger Stephen Mowbray, chef för inköp på SVT.

Spelade in nytt varje år

– Sen har Bengt varje år kommit till vår dubbningsstudio för att spela in en ny kort sekvens varje år. Det rör sig om en kort mening för att presentera ett eller två nya klipp som läggs in. Det är redan inspelat i år, allt är redan inspelat.

Men för att kunna använda den nya sekvensen till årets sändning behöver SVT hämta in ett godkännande från Bengt Feldreichs efterlevande.

– Vi pratade faktiskt om det tidigare idag, att vi måste föra diskussion med familjen om hur de ställer sig till att vi använder den nya sekvensen. Det är viktigt att ta hänsyn till, säger Stephen Mowbray.



Sonen: ”Helt okej”

Om familjen säger nej räknar SVT med att ändå kunna sända resten av programmet som vanligt och att inte använda sig av någon röst för att presentera det nya klippet. Men när Nöjesbladet når Bengt Feldreichs son Kent Feldreich ger han ett glädjebesked.

– Jag tror att pappa skulle vara glad. Att om det bereder svenska folket glädje så är han glad att kunna bidra med det. Så vi barn tycker att det är helt okej, jag och mina syskon, säger han.

Kent Feldreich berättar att pappan begravits omgiven av sina närmaste.

– Han ville det uttryckligen. han sa att ni har fått dela mig med så många andra genom åren och den här stunden vill jag att ni ska ha för er själva. Så det var för släkten helt enkelt, säger han.

Hur det blir med ”Kalle Anka och hans vänner firar jul” på SVT nästa år, när Bengt Feldreich inte längre har möjlighet att spela in nya sekvenser är ännu inte bestämt.

– Vi hoppas att kunna fortsätta som vanligt, kanske utan att ha någon röst inför de nya klippen, men det måste vi prata med Bengt Feldreichs familj om, säger SVT:s inköpschef Stephen Mowbray.

