Bruce Springsteen + FÖLJ

Springsteens nya ger Bjurman extas

avPer Bjurman

NÖJE 11 maj 2019 20:16

SAN FRANCISCO. Efter noggranna överväganden har den här krönikören kommit fram till följande ståndpunkt:

”Hello Sunshine” är den bästa låt Bruce Springsteen spelat in på hela 2000-talet.

Med bred marginal.

Den åsikten lär inte landa utan glidmotstånd i alla delar av det väldiga Springsteen-lägret; det har framgått att många ser med skepsis på att favoriten gör en stilmässig gir i riktning mot mjuk, blankpolerad ”countrypolitan” a la Charlie Rich och Glen Campbell och hellre hade sett ännu en giv med, tja, bredbent rock och/eller sträva, akustiska folkvisor.

Själv har jag länge fantiserat om något av just den här sorten, med tydlig country-klang, och knockas på stående fot av ”Hello Sunshine”. Det här är en odlingslott som bara väntat på att bli brukad av just Springsteen och han gör det med så stadig hand; hittar precis rätt fåra och skapar ett skinande litet vemodigt bloss av den stilfullaste formen av americana.



1 av 2 | Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN Bruce Springsteen och ”E street Band”.

Men det råkar också vara så att försöken att sätta den i rätt sammanhang i 00-produktionen påminner om att konkurrensen faktiskt inte är så märkvärdig.

Min lista över de bästa numren från de album och EP:s med nytt material han gett ut de senast 20 åren blir iögonenfallande skral. Det finns saker som vuxit och fått nytt liv i live-kontext, men rena inspelningar som stoppar tiden är det ont om. Vi hittar ingen ”Drive All Night” på ”Working on a Dream” precis.

Här är topp tio.

1. Hello Sunshine

– “You fall in love with lonely, you end up that way”. Indeed.

2. My City of Ruins

– En magisk gospel-hymn som pekar ut ett annat spår han borde utforska mer grundligt.

3. Girls in Their Summer Clothes

– Som om det var på stranden i Asbury Park Beach Boys surfade.

4. Land of Hope and Dreams

– Som sagt, ett helt gospel-färgat album vore något.

5. You’re Missing

– Mest betagande spåret på “The Rising”, men helt bortglömt.

6. Waitin’ on a Sunny Day

– Desto mindre bortglömd hit från samma skiva. Framförallt en showstopper live men trevlig pop-bagatell på skiva med.

7. Jack of All Trades

– Starkaste renodlade balladen.

8. Leah

– Bara Fredrik Wikingsson gillar hela akustiska ”Devils & Dust”-skivan, vi andra kan konstatera att den har några korn av briljans.

9. Mary’s Place

– ”Rosalita” i villaträdgården.

10. Working on a Dream

– Jamen, en rätt fin melodi ändå.

Nu är det bara att invänta albumet ”Western Stars”, som av ”Hello Sunshine”, och blotta titlar som ”Somewhere North of Nashville” och ”Moonlight Motel”, kommer revidera den listan rejält.

ORSAKER TILL EXTAS

•Bruce Springsteen – Hello Sunshine (Singel)

– ”You walk too far, you walk away”. Mm.

•Chernobyl (HBO-serie)

– Han är fan så bra, Johan Renck.

•Ciara – Thinkin’ Bout You (Singel)

– Vårens saltaste pophit

LÄS OCKSÅ Här hittar du New Yorks bästa dry martini

LÄS OCKSÅ Gessles Ramones-hyllning är bedårande

LÄS OCKSÅ Springsteen släpper nytt med E Street Band

11 maj 2019 20:16