Mannen bakom ledmotivet till ”The Sopranos” död

avTorbjörn Ek , Benjamin Andrée

NÖJE 22 maj 2019 08:49

Han insjuknade efter en festivalspelning i fredags.

Sångaren och musikern Jake Black, som skrivit ledmotivet till ”The Sopranos”, fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda.

– Vi har förlorat en fantastisk och unik frontman, hans följare har förlorat sin favoritpredikant. Vila i frid Jake, borta men aldrig bortglömd, säger bandkollegan Nick Reynolds till Sky News.

Sångaren och musikern Jake Black dog på tisdagen och dödsorsaken är fortfarande okänd, skriver Sky News.

Black var med och bildade gruppen Alabama 3 tillsammans med bandkollegan Rob Spragg 1995 och det var efter en spelning med bandet på Highest Point-festivalen i Lancaster i nordvästra England som han insjuknade.

Foto: Getty Images Jake Black.

”Sopranos” ledmotiv

Black fördes till sjukhus, men under tisdagen somnade han in. Dödsorsaken är inte fastställd, enligt Sky News.

Jake Blacks död bekräftas i ett inlägg på gruppens officiella Facebook-sida där de skriver:

”Tidigt i eftermiddags, denna vackra sommardag, somnade vår vän, kamrat och andliga ledare Jake Black in.”

Sky News har varit i kontakt med bandets munspelare Nick Reynolds som sörjer sin vän:

– Vi har förlorat en fantastisk och unik frontman, hans följare har förlorat sin favoritpredikant. Vila i frid Jake, borta men aldrig bortglömd.

Gruppen spelade in ett dussin album och deras största hit är ”Woke up this morning” som även är ledmotiv till HBO:s prisbelönta succéserie ”The Sopranos”.

”Tros ha varit närmare 60”

Enligt Sky News ska bandet ha fått 40 000 dollar, motsvarande 350 000 kronor, i ersättning för att låten fick användas som ledmotiv till vad som skulle bli en av världens största tv-serier.

– Det är fullständigt ironiskt att vi, som misstycker till allt som skurkar gör, skulle väljas ut att framföra ledmotivet till en serie som visar den mänskliga sidan hos skurkar, har Black en gång sagt till The Times, uppger Sky News.

Jake Black är en pseudonym, precis som för alla bandmedlemmar i Alabama 3, och därför har amerikanska och brittiska medier inte rapporterat hur gammal han blev. Sky News skriver att han ”tros ha varit närmare 60”.

