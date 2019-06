Sveriges mästerkock + FÖLJ

Historiska vinsten i ”Sveriges yngsta mästerkock”

Agnes Fredriksson: ”Helt sjukt”

avCornelis Rikken

NÖJE 12 juni 2019 21:23

10-åriga Agnes Fredriksson kammade hem titeln ”Sveriges yngsta mästerkock 2019”.

Det gör henne till den yngsta vinnaren i programmets historia.

– Det är helt sjukt! Jag trodde verkligen aldrig att jag skulle ta mig till final, säger hon.

Agnes Fredriksson, 10, och Amanda Stensson, 12, möttes i finalen av ”Sveriges yngsta mästerkock” 2019.

Efter att ha tävlat i att tillaga en femrättersmeny åt juryn var det tillslut Agnes Fredriksson som tog hem den åtråvärda vinsten.

– Det är helt sjukt! Jag trodde verkligen aldrig att jag skulle ta mig till final. När jag sökte till programmet trodde jag inte ens att jag skulle komma med. Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger hon till Nöjesbladet.

När juryn ropade ut hennes namn sköljde känslorna över henne.

– Det kändes verkligen som att mitt hjärta stannade ett tag. Jag var jättenära att börja gråta samtidigt som jag började skratta. Det var alla känslor på samma gång.

Yngsta vinnaren i programmets historia

Med sina blott tio år är Agnes den yngsta deltagarna någonsin att vinna programmet.

– Det är coolt. Att jag är Sveriges yngsta, yngsta mästerkock liksom.

Hon berättar att det absolut tuffaste med att medverka i programmet var de långa, men roliga, dagarna.

– Ett avsnitt tog liksom två dagar att spela in. De hämtade oss klockan sju på morgonen och så spelade vi in till olika sent på kvällen.









1 av 3 | Foto: TV4 Agnes Fredriksson vann ”Sveriges yngsta mästerkock 2019”.

Stora framtidsplaner

I morgon börjar sommarlovet, men Agnes planerar att tillbringa mycket av sommaren där hon trivs bäst: i köket.

– Jag ska laga lite mat på min mammas restaurang. Min moster jobbar på ett hotell där hon lagar mat, så där ska jag också vara med. Jag har lite jobb så.

Vad är dina framtidsdrömmar?

– Jag vill ha en restaurang utomlands någonstans med många Michelinstjärnor. Och så vill jag vara tv-kock också.

