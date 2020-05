Stjärnornas ilska efter George Floyds död

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 31 maj 2020 kl. 00.31

George Floyds död har satt igång massprotester i USA.

På sociala medier har många superstjärnor gått ut och tagit ställning mot våld och rasism.

”Vi kan inte längre titta bort”, säger Beyoncé i en video.

Här är ett urval av tio av alla stjärnor som uttalat sig.

Foto: Joel C Ryan / TT NYHETSBYRÅN Beyoncé.

Beyoncé

Artisten säger bland annat i en Instagramvideo:

”Vi behöver rättvisa för George Floyd. Vi alla bevittnade att han mördades på ljusa dagen. Vi alla är förstörda och äcklade. Vi kan inte normalisera den här smärtan. Jag talar inte bara till svarta människor. Om du är vit, svart, brun eller vad som helst däremellan, jag är säker på att du känner dig hopplös av rasismen som pågår i USA nu. Ingen fler meningslösa mord på människor. Inget mer att se svarta människor som något mindre än människor. Vi kan inte längre titta bort. /…/ Det har varit för många gånger som vi har sett dessa våldsamma mord utan konsekvenser. Ja, någon har gripits, men rättvisa är långt från uppnådd”.

Foto: ANDY KROPA/AP Kim Kardashian.

Kim Kardashian

Realitystjärnan och entreprenören skriver på sociala medier:

”I åratal, med varje fruktansvärt mord på en oskyldig svart man, kvinna eller barn, har jag alltid försökt hitta rätt ord för att uttrycka mina kondoleanser och upprördhet, men det privilegium jag får av min hudfärg har ofta fått mig att känna att det här är en kamp jag inte kan ta mig an. Inte i dag, inte längre. Som många av er är jag arg. /…/ Även om jag aldrig kommer att uppleva smärtan och lindandet eller hur det känns att försöka överleva i en värld som plågas av systematisk rasism, vet jag att jag kan använda min röst för att förstärka de röster som blivit dämpade alltför länge”.

Foto: TAYLOR JEWELL/AP Dwayne “The Rock” Johnson.

Dwayne “The Rock” Johnson

Skådespelaren skriver på Instagram:

”Videon. Kippandet efter andan. Det kalla gensvaret. Rasismen. Dödandet. Det här är vår pågående sjukdom. Jag har haft poliser i min familj. Bra män. Och poliser har auktoriteten att använda våld om deras eget liv är i fara. Men när en man är i handbojor på marken och inte längre är ett hot och dina kollegor står omkring dig och tittar på när han kämpar och säger ’snälla, jag kan inte andas’, när ditt knä är på hans nacke, inte rygg, utan nacken. /…/ När du bestämmer dig för att inte lätta upp är din avsikt att döda. Och det är vad det var. Jag beklagar till Floyd-familjen. Mitt hjärta brister för er. /…/ ”

Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Rihanna.

Rihanna

Artisten och entreprenören skriver på Instagram:

” /…/ Att se mitt folk mördas och slaktas dag efter dag tynger mitt hjärta. /…/ Lockelsen och glädjen i ansiktet på den där mördaren, bråkstaken, grisen Derek Chauvin, hemsöker mig!!! Jag kan inte skaka av mig det här.! /…/ ”

Lady Gaga.

Lady Gaga

Artisten och skådespelaren skriver på Twitter:

”Mitt hjärta brister för George Floyd, hans familj och folket i Minneapolis. Mord är mord. Poliser är också medborgare, samma regler borde gälla dem. Det här är horribelt och om borgmästaren och distriktsåklagaren inte gör något sätter det ett dåligt exempel för hela det här landet. /…/ ”

Foto: Evan Agostini / TT Ariana Grande.

Ariana Grande

Artisten skriver på Instagram:

”Jag ber mina följare att skriva på namnlistor, donera om man har möjlighet, ha konversationer med familj och vänner om rasism och det meningslösa våldet som sker i det här landet alltför ofta. /…/ Våra svarta vänner behöver att vi dyker upp och gör bättre ifrån oss och höjer våra röster. Nu mer än någonsin. Online. Ännu mer offline”.

Foto: JOHN SALANGSANG /AP Jamie Foxx.

Jamie Foxx

Skådespelaren sa under en presskonferens i Minneapolis den 29 maj:

”Allt jag vill är att låta er veta att vi inte är rädda för att stå upp. Vi är inte rädda för ögonblicket. Allt vi försöker göra är att fråga oss varför”.

Foto: Mark Von Holden / TT NYHETSBYRÅN Cardi B.

Cardi B

Artisten skriver på Instagram:

Det räcker! Vad kommer det att krävas? Ett inbördeskrig? En ny president? Våldsamma upplopp? Det är tröttsamt. Jag är trött. Det här landet är trött. Man skrämmer inte folk när man gör sådant här, man visar bara hur feg man är! Och hur Amerika inte egentligen är ’land of the free’”.

Foto: JOHN SALANGSANG /AP Taylor Swift.

Taylor Swift

Artisten uttrycker sin ilska mot Donald Trump på Twitter och twittrar till honom direkt:

”Efter att ha eldat på vit makt och rasism under hela ditt presidentskap har du mage att fejka moralisk överlägsenhet och sedan hota med våld? Vi kommer att rösta bort dig i november.”

Foto: JORDAN STRAUSS/AP Mariah Carey.

Mariah Carey

Artisten har lagt upp en video i George Floyds ära där hon sjunger en rad ur låten ”There’s got to be a way”, som hon skrev till sitt första album 1990.

”Jag förstår inte hur det kan finnas reglerad trångsynthet. Det måste finnas ett sätt att knyta samman världen i dag”, lyder låtraden.

