Söndagsskola och stå upp

avJens Peterson

Publicerad: 03 februari 2020 kl. 07.20

Men Gud!

Göta Lejon, Stockholm

Satir i regi av Rikard Bergqvist, med Magnus Betnér, Johanna Lazcano och Jesper Sjöberg.

Det är söndagsskola på teatern. Gud själv talar och har valt rivige stå upparen Magnus Betnér som sin fysiska form. Gud framställer sig som en skoningslös allsmäktig och ger oss nya tio budord.

Greppet kan kanske provocera i USA eller Knutby. Här blir det mest en predikan i Formel 1-fart som passar bra som debattstart på ett konfirmandläger.



David Javerbaum skriver skämtspäckade manus till amerikanska tv-komedier och skapade twitterkontot The tweet of God som blev boken The Last testament och sedan en pjäs på Broadway.

I London gjordes den med en kvinnlig komiker i huvudrollen. Här har det försvenskats, och manuset droppar namn som Ledin, Ranelid, Horace och Busch Thor. Det visar sig att Gud inte vill ha med politik att göra. Eller sport, eller nöjesindustrin. Texten skojar mycket med det amerikanska sättet att jämt blanda in Gud i alla sammanhang och tacka honom för skivframgångar och annat.

Greppet är att växla mellan tunga filosofiska funderingar ena sekunden och trams i nästa. Betnér har stöd av Johanna Lazcano och Jesper Sjöberg som spelar ärkeänglarna Mikaela och Gabriel. Hon ställer de där frågorna som många ställt om varför Gud låtit diverse grymheter hända genom historien. Hon får inga svar, men föreställningens Gud funderar då och då på vad det är för fel på honom. En del kan säkert uppfattas som smaklöst och hädiskt, men går de som känner så för att se Magnus Betnér på scen?

Det sekulariserade Sverige är nog en svår spelplats för ”Men Gud!”. De bokstavstroende Bibelläsare som tvivlar på Darwin/evolutionen är knappast en större del av befolkningen. Dessutom krävs en hyfsat gedigen grundutbildning i religionskunskap för att hänga med i skämtförsöken kring Lot och Gomorra och Abrahams grymma prövning angående älskade sonen Isak.

Magnus Betnér leverar texten imponerande rappt. Det är kvickt i dubbel betydelse. Men det är mer andfått än roligt, även om ett skämt kring unga svenskars bruk av ordet amen är fyndigt.

En låg- och högmässa på 70 minuter.

TURNÉ

9/2 Göta Lejon, Stockholm, 16/2 Göta Lejon, Stockholm, 6/3 Umeå, 7/3 Luleå, 8/3 Västerås konserthus, 13/3 Gävle konserthus, 14/3 Malmö Live, 15/3 Växjö konserthus, 21/3 Stora Teatern, Göteborg, 27/3 Örebro konserthus, 28/3 Linköping, 3/4 Karlstad, 4/4 Jönköping , 1/5 Norrköping, 2/5 Uppsala Konsert & Kongress.

