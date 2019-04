Paul Tilly + FÖLJ

Paul Tilly och Isabella Staberg har blivit föräldrar

Paul ”Ica-Ulf” Tilly har blivit pappa för första gången.

På Instagram skriver han om babylyckan.

”Say hello to our beautiful baby boy Milian Sune Lennart Tilly. Pure love att first sight”.

Paul Tilly har blivit pappa. Idag skrev skådespelaren som blivit känd som karaktären Ulf i Icas populära reklamfilmer om nedkomsten på Instagram.

”Say hello to our beautiful baby boy Milian Sune Lennart Tilly. Pure love att first sight. Thank you @bellastaberg for your extreme strenght giving birth to our perfect little son”.

Många gratulerar till babylyckan, däribland komikern Hasse Brontén som skriver ”Fantastiskt! Grattis till alla inblandade” medan Sanna Bråding kommenterar med orden ”Men wieeee, världens bästa sötaste Sune. GRATTIS pappa Paul”.

Det var i höstas som Ulf avslöjade att han och sambon Isabella Staberg skulle bli föräldrar.

”Tydligen är ingenting omöjligt. STOR eloge till min fantastiska @bellastaberg som kämpat i månader med dagligt illamående och som varit tröttare än Thutan Khamon på rohypnol. Och nej, gravidhormoner är ingen skröna. Men till våren kommer han iaf äntligen, lille Milian Tilly. Som vi längtar efter dig!”, skrev han i ett inlägg på Instagram.

Paul och Isabella som är halvspanjorska lämnade Sverige för drygt ett och ett halvt år sedan och bosatte sig i Marbella. Men uppenbarligen reste de hem till Sverige inför förlossningen, för Pauls inlägg på Instagram är nämligen geotaggat på Lund BB.

Tidigare har Paul berättat om livet i Spanien för Nöjesbladet.

– Vi har det jättebra här nere. Hon pratar spanska, men egentligen behöver man knappast det. Alla här pratar engelska eller svenska eller norska. Men jag lär mig sakta spanska, i alla fall fraser här och där.

