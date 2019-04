Nipsey Hussle + FÖLJ

En död i skjutning efter Hussles minnesstund

avAndreas Ekström

NÖJE 12 april 2019 10:02

Begravningståget efter Nipsey Hussles minnesstund slutade i en dödsskjutning.

Tre personer skadades och en dog.

”Vi måste stoppa det här meningslösa våldet”, skriver polischefen Michel Moore på twitter.

Efter minnesstunden genomfördes ett begravningståg till rapparens ära där en skottlossning utbröt. Los Angeles-polisen skriver på Twitter att de misstänkta attackerade minneståget från en grå bil och att flera personer skadades.

”Offren är tre män och en kvinna i åldern 30 till 50 år. Tragisk nog är en av dem död”, skriver polischefen Michel Moore på twitter.









1 av 3 | Foto: Jae C. Hong / TT NYHETSBYRÅN/ NTB Scanpix Nipsey Hussles minnesstund i Los Angeles igår.

Snoop Dogg höll tal

Den Grammy-nominerade rapparen Nipsey Hussle sköts ihjäl utanför sin egen klädaffär i slutet av mars. Under torsdagen var 21 000 människor på plats i ett fullsatt Staples center för att hedra den världskända artisten under en minnesstund. Flera artister höll tal och sjöng, bland annat, Stevie Wonder som framförde ”Tears in heaven”. USA:s före detta president, Barack Obama, hade skickat ett brev som lästes upp och rapparen Snoop Dogg höll ett tal där han hyllade sin döda vän.

